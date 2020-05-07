Названы самые искренние знаки Зодиака

Знак Зодиака станет хорошим индикатором того, заслуживает человек доверия или нет.

Двуличные и лицемерные люди отравляют нашу жизнь. Знак Зодиака станет хорошим индикатором того, заслуживает человек доверия или нет.

По крайне мере, у этих 5 Знаков репутация самых искренних и открытых людей, пишет slovofraza.

Водолей

Читайте такжеАстрологи назвали самые лицемерные знаки ЗодиакаЛучшая черта Водолея — он смотрит на ситуацию с разных сторон, никогда не глядит на нее однобоко, всегда ставит себя на место другого человека, пытаясь понять мотивацию его поступков. Именно эта черта позволяет Водолею беспристрастно оценивать происходящее и делать правильные выводы. Сам же Водолей всегда открыто высказывает свое мнение, не приукрашивает правду, чего ждет и от остальных.

Рак

Самый ранимый Знак оказался и самым искренним. Ложь для Рака сродни аллергии. Она причиняет ему душевные муки, лишает внутренней гармонии. Именно по этой причине Рак ищет любые способы, чтобы оградиться от неискренности. Он очень уважает себя, поэтому не опускается до фальши и притворства. Если не считает нужным говорить правду, то он промолчит. Но на прямой вопрос всегда ответит открыто, не пытаясь оправдать себя.

Лев

Читайте такжеАстролог назвала знаки Зодиака, которых в мае ждет невероятная удачаИз своей жизни Лев не делает тайны. С удовольствием рассказывает всем желающим все подробности, описывает мысли и чувства. Но если кто-то попытается обмануть его и будет уличен в неискренности, этого Лев не потерпит. Ложь в его понимании — прямое оскорбление, а пренебрежительного отношения к себе он не допустит. Лев со всей своей яростью бросится в атаку, будет бить по всем болевым точкам, пока не уничтожит манипулятора. Разбор полетов предпочитает устраивать на потеху публике, чтобы все наглядно увидели последствия подобного поведения.

Дева

Дева — это детектор лжи. Причем со своей задачей Дева справляется куда лучше приборов. Обман она учует за милю, с выводами не торопится, присматриваясь к манипулятору, чтобы получить несколько неопровержимых доказательств. После чего обрывает все контакты, ведь для нее на первом месте стоят моральные принципы. Дева выберет горькую правду, а не сладкую ложь.

Рыбы

Открытость Рыб исключает ложь. Этот Знак и так угнетен несправедливостью жизни, и чужая ложь для него просто невыносима. По этой причине Рыбы замыкаются в себе, уходят в мир грез, где все понятно и никто не врет. Но чаще неприкрытая ложь пробуждает ярость Рыб, и они, не подбирая слов, высказывают все в глаза. Этот Знак живет чувствами, и ему очень важно, чтобы эмоции были искренними. Это дает сил и мотивации идти вперед. Поэтому любой лицемерный человек в глазах Рыб опускается на самое дно. Они не врут сами и избегают тех, кто может так низко пасть.