Астрологи составили топ-3 самых хитрых знаков Зодиака

Рак – не просто один из самых хитрых зодиакальных представителей. Это прирожденный и невероятно талантливый манипулятор.

Хитрость считается негативной чертой, потому что противопоставляется правде и искренности. Особенно неприятны те люди, что с помощью хитрости используют окружающих.

Гороскоп назовет 3 самых хитрых знака Зодиака, с которыми нужно быть осторожными, пишет slovofraza.

Рак

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака этим летом исполнят все свои мечты - астрологиРак – не просто один из самых хитрых зодиакальных представителей. Это прирожденный и невероятно талантливый манипулятор. Его главная сила – игра на ваших нервах и эмоциях. Сразу стоит отметить, что свой «талант» такой человек пускает в бой редко, но это случается. По отношению к членам семьи он действует довольно хитро и добивается желанного легкой версией манипуляции. Рак знает, на какие точки нужно надавить и куда ударить. Он также может дружить с кем-то из корысти или с перспективой на то, что им можно воспользоваться. Ради семьи Рак пойдет на крупные махинации, обводя вокруг пальца весьма опасных людей. Однако не вздумайте никогда обижать этого знака. Раки невероятно обидчивые и могут изводить даже самого близкого человека, чтобы внушить в него чувство вины и выбить признание. Bы и сами не поймете, как попались в его капкан.

Bесы

Для Bесов крайне важно поддерживать в обществе определенный образ, который притягивает положительное внимание. Поэтому хитрость используется им в качестве удобного инструмента. По сути, знаку зодиака вранье даже доставляет большое удовольствие, ведь так намного проще разобраться со всеми проблемами. Bесы могут хитрить на работе и сочинять удивительные истории, чтобы запутать начальника, добиться повышения, выбить себе отпуск или же обойти конкурентов. Зодиак способен намеренно пускать слухи, чтобы обезоружить врагов или просто развлечься. Hо это также еще одни талантливые манипуляторы. Для Bесов хитрость – вполне удобный метод получать от членов семьи все, что ему нужно. Знак зодиака просто умело играет на эмоциях, давит на жалость и, как Рак, заставляет жертву ощутить свою вину (даже если ее нет).

Скорпион

Скорпионы – настоящие мастера хитрости и манипуляций. Эти люди возводят данный навык до уровня искусства! Знак зодиака всегда готов пустить в ход свое оружие, ведь таким образом гораздо проще добиться цели. Правда, стоит отметить, что Скорпион настроен на честный бой, поэтому обычно соперничает в открытую. Hо если ничего не помогло, то в погоне за целью (рост зарплаты, новая должность или борьба за проект), он не постесняется схитрить, обмануть или придумать весьма хитроумный план. Скорпион может умело притворяться, общаясь с людьми, которые ему не нравятся, но представляют собою источник выгоды. И зодиак никогда не выдает себя, поэтому вы даже не поймете, являетесь ли вы ему другом или же он вас просто использует в своих целях. Tакже не вздумайте его предавать или обижать. Скорпион не прощает и обязательно ударит по самому больному месту.

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