Весы имеют приятный и оптимистичный характер. Они не очень серьезно относятся к браку и семейным обязанностям.

Представители знака Зодиака Весы имеют противоречивый и двойственный характер. В целом это дружелюбные люди с лёгким характером. Они подвержены частым сменам настроения. Иногда выглядят мрачно и нелюдимо, говорят с неохотой. Но чаще Весов можно увидеть улыбающимися. Свой позитив они передают другим. Весам тяжело делать выбор, они нерешительные и не любят ответственность. Весы умны и талантливы, но очень наивны. Они привыкли видеть лучшее в людях и из-за этого им иногда разбивают сердце. Им присуща ленивость, но в любимые занятия они погружаются с головой. Человек знака Весы оптимист, не конфликтный, не любит скандалы, он любит мирить друзей, которые поссорились. Такой человек хочет нравиться другим и иногда ведет себя неискренне, чтобы угодить окружающим. Многие Весы не имеют чувства юмора и не понимают шутки.

Любовная совместимость Весов

В любовных отношениях Весы показывают себя как романтические и чувственные натуры. Они любят комплименты, красивые слова и любовные серенады. Наивные Весы часто идеализируют свою половинку, не замечают недостатков, что приводит к проблемам в отношении. Они не привыкли бороться за свою любовь. При возникновении трудностей и недопонимания предпочитают отступить. Женщина-Весы выбирает романтичных и нежных мужчин. Она ненавидит похоть и грубость. Мужчины-Весы всегда выглядят прекрасно и имеют безукоризненные манеры. Среди них много ловеласов и разбивателей женских сердец.

Самая высокая любовная совместимость у Весов со Стрельцами, Водолеями, Львами, Близнецами. Пару Весы-Стрелец ждет очень красивый и крепкий роман. Их объединяет легкое отношение к жизни любвеобильность. Хорошим выбором для брака Весов являются Близнецы. Их семейная жизнь будет интересной и полной взаимопонимания, без угнетающей рутины.

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Отношения Весов и Водолея похожи на дружбу – они уважают и поддерживают друг друга, могут болтать часами и умеют повеселиться. Характеры Льва и Весов хорошо уравновешиваются. Они будут обожать друг друга до самой старости.

Самая низкая совместимость у Весов с Козерогом, Рыбами, Раком. Козерог для Весов слишком холодный, практичный и приземленный. У них очень мало общего. Рак и Рыбы ранимые, они ищут заботы и защиты в отношениях, чего легкомысленные Весы дать не могут.

Дружба Весов

Дружить с Весами легко и приятно. Это доброжелательные и оптимистичные люди. Весы никогда не предадут, не бросят в трудную минуту. Это очень альтруистичный знак Зодиака. Они не позволят друзьям испытывать нужду и невзгоды. Весы не обидчивые и не злопамятные. Обижаться на них тоже трудно. Даже если у них бывают приливы плохого настроения, они быстро возвращаются в норму. Они любят развлечения, путешествия, совместный активный отдых.

Весы смогут вытащить из дома даже самого заядлого домоседа и разговорить любого молчуна. Высокая совместимость в дружбе у Весов с Близнецами, Львами, Весами, Стрельцами, Козерогами, Водолеями.

Весы – работа, карьера, бизнес

Весы – очень коммуникабельные люди. Они не устают от общения, поэтому работа с людьми им отлично дается. Преградой для успешной карьеры Весов может стать лень, которой они подвержены. На работе Весы спокойные и дружелюбные, имеют хорошие отношения с коллегами и начальством, пользуются репутацией улыбчивых, надежных, немного поверхностных людей. У них большой круг знакомств, они улаживают любые конфликты, хорошо ведут переговоры.

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Люди этого знака не отличаются упорством и трудолюбием, они не любят тяжелую и изматывающую работу. Весы предпочитают выполнить необходимый минимум работы и уйти домой. Из-за нетребовательности и отсутствия рвения они не очень хорошие начальники, но работники они порядочные. Плохие организаторы и авторы идей, но хорошие исполнители.

Не стоит ждать от Весов чудес упорства и трудолюбия. Работа руками им совершенно не подходит. Весы предпочитают интеллектуальный труд и работу с людьми. Профессии для Весов:

юристы;

архитекторы;

художники;

дипломаты;

кадровики;

педагоги;

дизайнеры;

бармены;

пиар-менеджеры;

психологи.

Отношение Весов к деньгам достаточно адекватное. Они не скупердяи и не транжиры. Любят делать подарки близким, но не в ущерб семейному бюджету.

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Автор: Екатерина Пулатова