Рожденные под знаком Зодиака Рыбы часто меланхолики, люди настроения. В то же время, они практически лишены эгоизма и злобы.

Люди знака Рыбы – это яркие и необычные личности с развитой интуицией и творческим потенциалом. Они вдохновляющие, чувствительные, сентиментальные. Рыбы влюбляются быстро и надолго, их чувства всегда глубокие и искренние. Это очень отзывчивые люди, готовые всегда протянуть руку помощи близким. Они с головой погружаются в чужие проблемы и беды, любят брать ответственность на себя. Рыбы очень хорошо разбираются в людях и всегда чувствуют, когда их хотят обмануть, а также по достоинству оценивают заботу и теплоту. Это типичные меланхолики, люди настроения, подверженные частым сменам эмоций.

Любовная совместимость Рыб с другими знаками Зодиака

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Люди знака Рыбы имеют хорошую совместимость с Раками, Тельцами, Козерогами и другими Рыбами. Союз Рыбы и Рака будет гармоничным партнерским дуэтом. Такая пара сможет построить прекрасные семейные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. А с Козерогами и Тельцами Рыбы имеют очень бурные и эмоциональные связи. Такие отношения будут полны страсти и приключений, хоть и не лишены конфликтов. Хорошим выбором для крепкого брака для Рыб будут Водолеи. Они всегда поддерживают друг друга и строят семейное счастье совместными усилиями. Такая пара будет хорошими родителями.

Не очень удачной считается совместимость Рыб и Весов. Хладнокровные и целеустремленные Весы могут ранить нежные чувства Рыб. Довольно ненадежным является союз Рыб и Стрельцов из-за их разных подходов к отношениям. Свободолюбивые и самостоятельные Стрельцы часто не оценивают по достоинству заботливость Рыб. Рыбы и Близнецы имеют хорошие деловые отношения, но в романтических отношениях они имеют слишком мало общего. Они любят заниматься совместным делом или общим хобби, однако свободное время предпочитают проводить порознь.

Как ведут себя Рыбы в дружбе

Меланхоличность и переменчивость Рыб приводит к непостоянству в жизни. Рыбы часто нерешительны, они бросаются в крайности и могут отложить незаконченные дела. Им трудно сосредоточиться на одном занятии, из-за неуверенности в результате они могут бросать начатое. Но если они крепко увлечены чем-либо, то будут преданны до конца. Это хорошие друзья, они никогда не оставят в беде и не отвернутся от товарища, легко простят любые обиды. В дружбе Рыбы бывают скрытными и молчаливыми, они не любят нагружать других своими проблемами. Эти люди практически лишены эгоизма и злобы.

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Рыбы очень по-разному относятся к другим. С малознакомыми людьми они малообщительны и часто недоверчивы. Их доверие нужно завоевать. Но если вы подружились с Рыбой, можете быть уверены в их преданности. Рыбы довольно тяжело сходятся со строгими и прямолинейными людьми из-за их мечтательности и постоянного витания в облаках. Они вряд ли смогут построить крепкую дружбу с Львами и Близнецами. А вот с Козерогами и Водолеями они будут лучшими друзьями.

Рыбы в работе, карьере и бизнес

В работе Рыбы используют творческий подход. Это люди искусства, они часто становятся:

писателями,

музыкантами,

актерами,

дизайнерами,

художниками.

Работа в творческой профессии позволит им сполна раскрыться и показать себя. Женщин знака Рыбы привлекают профессии преподавателя, няни, сиделки, медсестры. Мужчины этого знака часто становятся следователями, детективами, юристами, они любят помогать другим и быть полезными.

Несмотря на их чувствительность и эмоциональность, Рыбы упорны в своём труде являются хорошими сотрудниками в коллективе. Они предпочитают свободный график с возможностью самостоятельно составить график работы. Они любят общаться с коллегами, но не стремятся занять кресло руководителя, предпочитая выполнять творческие задачи. Это мягкосердечные и слабохарактерные люди, они редко берут на себя роль лидера и начальника коллектива. Они имеют хорошую интуицию, прекрасно понимают ситуацию в коллективе. Творческий ум Рыб – это большой кладезь интересных идей. К ним часто обращаются за советом или поддержкой. Несобранность и ленивость Рыб могут привести к проблемам на работе, поэтому им нужен жесткий самоконтроль.

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Автор: УНИАН