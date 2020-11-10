Каждая женщина по-своему прекрасна, но существуют эталонные красавицы, перед которыми не устоит ни один мужчина. Они сочетают в себе все качества идеальной женщины, от которых представители противоположного пола без ума.
Об этом пишет freedfeel.
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Близнецы сочетают в себе все необходимые женщине качества. Женщины этого знака очаровывают своей легкостью. Они просто живут, радуются жизни и желают окружающим того же.
Скорпион
В этих женщинах есть какая-то неведомая сила и энергетика, которая заставляет мужчин терять голову от одного только их взгляда. Дамы-Скорпионы красивы, умны и в меру коварны.
Они знают, что обладают способностью сводить окружающих с ума, и смело ее используют.
Козерог
Эти женщины никогда не станут ходить с хмурым выражением лица, ведь они любят эту жизнь в каждом ее проявлении.
Они чувствуют себя королевами красоты даже в домашней одежде и с пучком на голове. Но если только пожелают, то с легкостью покорят этот мир.
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