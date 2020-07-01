Астрологи составили рейтинг лучших знаков Зодиака для отношений и создания семьи

Тельцы созданы для долгосрочных отношений, говорят астрологи.

И жили они долго и счастливо, и…ну, не будем о грустном. А ведь действительно, некоторым везет, и люди находятся рядом друг с другом десятки лет и продолжают вести себя, как влюбленные.

А это они родились под нужными созвездиями, уверены астрологи. Об этом сообщает MixNews.

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Тельцы

Тельцы вредные, но надежные, упрямые, но при этом гибкие – да они созданы для долгосрочных отношений. Поэтому если вы встретили симпатичного Тельца, не раздумывайте и тащите его в ЗАГС.

Раки

Раки долго думают и раскачиваются, делают один шажочек вперед и сто шагов назад. Зато если уж они созрели для создания семьи, то можно быть уверенными в их надежности. Отношения будут крепкими, а совместная жизнь – счастливой.

Весы

Представители воздушной стихии только кажутся легкомысленными. На самом деле на них можно положиться. И опереться на них тоже можно – и в трудную минуту, и в радостный период жизни. Может быть, все дело в их умении приспосабливаться и в неприятии конфликтов.

Козероги

Они идеально подходят для долгосрочных отношений. Возможно, им просто лень перебирать партнеров и искать идеал, или всё дело в том, что Козероги просто не умеют хитрить и никогда вас не предадут.

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