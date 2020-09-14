С 14 сентября Близнецам начнет везти в делах, связанных с общением и знакомствами.

Ретроградность планет практически всегда имеет негативные последствия для людей. Не исключением является и Юпитер, чье ретроградное движение завершается 14 сентября.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обретут счастье с началом нового периода, пишет slovofraza.

Близнецы

С 14 сентября Близнецам начнет везти в делах, связанных с общением и знакомствами. Окружающие начнет бороться за внимание Близнецов, а следовательно - их ждет успех в любовной сфере.

Ко Львам во второй половине сентября вернется самообладание и усилится интуиция. Дела пойдут вгору. На работе львы смогут также заработать больше авторитета, но для этого нужно будет чаще протягивать руку помощи близким, коллегам и друзьям.

Скорпион

У Скорпионов с середины сентября ожидается резкий скачок финансовой удачи, прогресс в бизнесе и в работе. Успех также ждет Скорпионов в личной жизни. Самое главное проявляйте неподдельный интерес ко всему, чем вы занимаетесь, и вас ждет успех.

Стрелец

Стрельцам с 14 сентября начнет везти в планировании дел. Юпитер — планета, которая управляет мыслями людей об их будущем, так что представители данного Знака смогут забыть о прошлых ошибках и сфокусироваться на чем-то позитивном. Появится ощущение легкости, уйдут прочь сомнения и скептицизм. Возможно, это произойдет не сразу, но постепенно страхи канут в лету.

Рыбы

Для Рыб ближайшие полгода станут временем освобождения от негативных эмоций и воспоминаний. Рыбам стоит проводить свое время в попытках достичь гармонии и умиротворения.

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Автор: УНИАН