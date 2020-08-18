Ретроградный Уран принесет серьезные проблемы некоторым знакам Зодиака: кому не повезет

Уран - планета перемен и оригинальности, символизирующая неожиданности, революции, обновления, внезапные события и возможности.

Уран - планета перемен и оригинальности, символизирующая неожиданности, революции, обновления, внезапные события и возможности. С 11 по 15 августа планета остановилась и перешла в фазу ретроградного движения.

Астрологи рассказали, что это будет означать для каждого знака Зодиака, пишет slovofraza.

Овен

У Овнов ретроградный Уран спровоцирует резкие перепады настроения. Представителям знака захочется поменять внешний вид. Осенью и в первой половине зимы вероятны серьезные неурядицы с работой, а также потеря мотивации.

Тельцам в период ретроградности Урана лучше заниматься домом, здоровьем, а на работе и финансовой сфере фокусироваться меньше. Астрологи отмечают, что ретро-Уран может принести Тельцам много юридических проблем.

Близнецы

Уран повысит потребность Близнецов в общении, но вместе с тем снизит тягу к знаниям. В этот период у вас появится множество шансов встретить на своем пути приятных людей.

Рак

Для Раков это отличный период, чтобы заняться планированием дел на будущее. В противном случае дела могут срываться гораздо чаще, чем обычно. Ретроградный Уран принесет Ракам проблемы с финансами: лучше остерегаться крупных приобретений.

Лев

Ретроградный Уран спровоцирует Львов на необдуманные поступки. Чтобы не допустить проблем, прислушивайтесь к мнению близких людей.

Девам ретро-Уран принесет успех в творческой деятельности, но немало проблем со здоровьем.

Весы

Весам с 15 августа по 11 января стоит быть внимательнее к тому, что говорят окружающие. Вполне возможно, люди будут реже говорить правду. Пока Уран ретрограден, Весам стоит заботиться о близких. Период идеально подходит для совместных дел, свадьбы, любовных признаний.

Скорпион

Ретроградный Уран редко вредит Скорпионам, и в этот раз ситуация тоже будет довольно благоприятной. Ретро-Уран поможет людям этого Знака найти свое предназначение в жизни, обрести новые цели и поставить перед собой новые задачи. Это будут очень позитивные полгода.

Стрелец

Уран в состоянии обратного движения может сделать Стрельцов более меланхоличными. В 2020 году ретроградность планеты негативно скажется на умении Стрельцов преодолевать ментальные и психологические преграды в жизни. Также до начала 2020 года лучше быть осторожнее в длительных путешествиях.

Козерог

У Козерогов в период ретроградности Урана возможна смена идеологии, мировоззрения. Козероги смогут преуспеть во многих делах и жизненных аспектах. Чтобы удача была рядом с ними чаще, им стоит остерегаться зависти, злобы и ревности. В отношениях с близкими понадобится больше щедрости и открытости.

Водолей

Уран в состоянии обратного движения поможет Водолеям улучшить их интеллектуальные способности. Это будет благоприятное время для творческой работы и для получения знаний. С 15 августа по 11 января у Водолеев уменьшится тяга к стереотипному мышлению, появится желание переосмыслить свою жизнь.

Рыбы

Ретроградный Уран сделает Рыб более оптимистичными. Но в эти полгода могут появиться новые недоброжелатели. В конце 2020 года Рыбы могут ощутить наплыв негатива. Стоит бороться с отрицательными эмоциями.

Четыре знака Зодиака в новолуние 19 августа смогут начать жизнь с чистого листа.

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Автор: УНИАН