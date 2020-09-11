Могут возобновиться семейные конфликты, выяснения отношений с партнёрами по браку или бизнесу, конкуренция, соперничество.

С 10 сентября по 14 ноября Марс становится ретроградным, в этот период будет чувствоваться нехватка сил и энергии, у многих отсутствует инициатива, происходит торможение в дела.

Увеличивается количество травм, повышается аварийность. Импульсы ретроградной планеты направлены во внутрь, поэтому чтобы использовать возможности ретроградного Марса максимально эффективно, многие вопросы требуют переосмысления, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Появляются возможности откорректировать проекты, пересмотреть цели, расставить приоритеты и еще раз попробовать реализовать планы, воплотить в реальность свои замыслы.

Читайте такжеАстрологи рассказали, мужчины какого знака Зодиака чаще всего изменяют

Могут возобновиться семейные конфликты, выяснения отношений с партнёрами по браку или бизнесу, конкуренция, соперничество. Важно сохранять баланс интересов и учитывать точку зрения тех, с кем вы взаимодействуете, чтобы избежать разрыва отношений.

В период ретроградного Марса не стоит делать операции, особенно в области лица, головы, если конечно есть возможность отложить на некоторое время. Осознанная и сбалансированная деятельность поможет избежать опасностей, травм и конфликтов.

В этот период к женщинам возвращаются давние партнеры, возможно возобновление любовных отношений. Любые действия, проекты, работа, дела, начатые в этот период, не приносят ожидаемого эффекта, а после завершения ретроградности Марса, все придется переделывать.

Поскольку в этот период по знаку Овна движется Черная Луна – (энергетическая воронка, кармический негатив), соединяется с Марсом ретроградным, то это делает первичную силу Марса разрушительной, неуправляемой и неорганизованной. В ближайшие два месяца не стоит грузить себя внеплановой работой, необходимо научиться распределять свое время на труд и отдых. В этот период держится напряженный аспект ретро Марса с Сатурном, поэтому неприятные события будут связаны с ресурсами государств, вероятны политические конфликты в международных отношениях. События ближайших двух месяцев, во многих странах, вызовут большой общественный резонанс, начнется активизация оппозиционных структур.

В октябре Марс и Юпитер образуют квадратуру, что дает напряжение, связанное с финансами, ресурсами государств. Наступает политический и экономический кризис, остро проявляются социальные проблемы. Особенно сложный период наступает с 14 октября по 3 ноября 20 года, когда к Ретроградному Марсу подключается ретроградный Меркурий. Планы многих людей будут меняться из-за внешних обстоятельств, поэтому будьте готовы к сложной осени 2020 года. Но не переживайте, все плохое, когда-нибудь заканчивается. 21 декабря 2020 года состоится соединение Юпитера и Сатурна в Водолее, открывающее эпоху свободы и обновлений.

Читайте такжеНачало рассеивающей Луны 10 сентября: астрологи рассказали о влиянии на людей и назвали опасные дниКритический период для Овнов, возникает сильное внутреннее перенапряжение, в результате - упадок сил, проблемы с сердцем. Марс управляет знаком Овна, здесь он очень сильный, но его ретроградность в соединении с Черной Луной и напряжении с Сатурном, Юпитером и Плутоном, дает высвобождение всего накопившегося негатива за предыдущие два года. Марс связан с целенаправленной деятельностью, но в этот период, способность концентрации и конструктивным действиям, значительно уменьшается.

Представители знака Весы также попадают под удар – оппозиция вашего Солнца с ретроградным Марсом, ослабляет способность владеть собой в этот период, что приводит к импульсивным и резким реакциям. Появляется склонность предъявляет слишком завышенные требования к другим людям, из-за чего можно потерять их симпатию и уважение. Из-за невнимательности повышается опасность несчастного случая.

Для Раков ближайшие два месяца окажутся сложными, это период повышенной конфликтности в личных и семейных отношениях, часто по Вашей вине или по Вашей инициативе. Хочется в обязательном порядке улучшить свое положение, а в результате, из-за неосмотрительных трат – сожаления и убытки. Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых будут финансовые потери. Неуступчивость, капризность и упрямство, осложняют отношения с сотрудниками или начальством.

Козероги, берегите себя, свое здоровье - из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции, возможно возникновение психосоматических осложнений, проявление хронических заболеваний. Характерная для данного периода слабость и ошибочные поступки, находят выход в потребности к саморазрушению, из-за чего вы теряете благоприятные шансы на возможность корректировки и улучшение во всех областях жизни. Конфликты, которые являются результатом неуправляемости собственным поведением, могут привести к дисгармонии отношений и расставанию.

Что касается представителей знаков Льва и Стрельца, то вам в этом период, в некоторой степени, даже везет. Главное, не торопитесь, делайте все медленно и продуманно. В любой ситуации старайтесь занять нейтральную позицию, избегайте конфликтов и проявления собственного эгоизма, не следует доводить себя до стрессовых ситуаций, если вы видите и понимаете ошибки окружающих.

Близнецы и Водолеи, также, в меньшей степени подвержены негативным влияниям в ближайшие два месяца. Сосредоточьтесь на себе, своих потребностях, поскольку ваши стремления к влиянию на других людей, скорее всего, будут оценены как давление, даже если вы будете стараться помочь или дать совет. Не стоит в этот период вкладывать деньги, начинать какие-либо проекты, т.к. они не принесут никакой прибыли.

Тельцы и Рыбы, наблюдают внешний негатив и при разумном подходе к особенностям этого периода, вы сможете получить ценный опыт, учась на ошибках других людей.

Девы и Скорпионы – часто находятся в ситуации – шаг вперед и два назад. Это период приспособления к обстоятельствам, присутствует ощущение, что всегда чего-то не хватает, что-то упущено. В лучшем случае, вы прокачиваете терпение, благодаря чему усиливаете свои профессиональные навыки. Если невозможно изменить ситуацию, поменяйте свое отношение к ней, в результате сохраните свое физическое и психическое здоровье.

Ранее астролог Марина Скади рассказала УНИАН о президентстве Зеленского.

"Главную свою миссию Зеленский уже выполнил – предыдущий президент закончил свое правление и уже никогда не будет у власти. Отвергнуты старые шаблоны, система меняется, но после Зеленского многое придется упорядочивать более зрелым и опытным политикам, разумеется, не сторонникам Порошенко", - убеждена астролог.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Броскова