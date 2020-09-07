Марс вступает в период ретроградности и грозит людям определенными неприятностями.
Астролог Людмила Халанская назвала самые опасные дни этого периода, пишет "Обозреватель".
10 сентября Марс вступит в ретроградную фазу движения, которая закончится 14 ноября. Этот период категорически не подходит для новых дел и запуска новых проектов.
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Если у вас в планах есть важные и ответственные начинания, к ним следует приступать до 10 сентября, а лучше всего – с 6 по 8 число, когда ранее действовавшие негативные аспекты уже потеряют силу, а новые ещё не наберут обороты.
Астролог предупреждает, что следующий такой относительно благоприятный период для начала новых дел наступит лишь во второй половине ноября, когда Марс вернётся в директную фазу движения.
Ранее астролог назвал самый сложный для Украины месяц в этом году.
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