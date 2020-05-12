Ретроградная Венера 13 мая принесет перемены в любви трем знакам Зодиака

13 мая свое обратное движение начинает Венера — покровительница любви.

13 мая свое обратное движение начинает Венера — покровительница любви. В связи с этим многих представителей Знаков Зодиака ожидают большие перемены в этой сфере.

Об этом пишет slovofraza.

Телец

Тельцам нужно будет воспользоваться своим уединенным положением себе во благо. Необходимо будет сфокусироваться на работе и делах. С другой стороны, если захочется победить негативное влияние ретроградной планеты, то можно уповать на силу мысли. Закон притяжения будет работать с той же силой, что и всегда, поэтому банальная уверенность в себе повысит шансы Тельцов на удачный флирт и знакомства во второй половине мая и почти весь июнь.

В этот период у Дев будет отличная возможность проявить себя во всей красе. Важно эмоционально поддерживать близких в трудную минуту. Любимый человек заметит это и оценит по достоинству.

Стрелец

Ретроградная Венера не помешает любовным планам Стрельцов. Эти люди сейчас на подъеме, поэтому максимум, на который будет способна данная планета в состоянии обратного движения, — столкнуть Стрельцов с негативными людьми. Достаточно просто поставить энергетическую защиту, чтобы недоброжелатели не смогли нарушить планы и породить проблемные ситуации.