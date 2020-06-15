цей матеріал доступний українською

Разлучницы по знаку Зодиака: астрологи составили рейтинг самых опасных женщин

11:21, 15 июня 2020
Астрология
764 0
Рыбы - в рейтинге разлучниц / фото goroskop.guru

Причины мужской неверности могут быть самыми разными. Но ни один любовный треугольник не может существовать без другой женщины, которая является вашей соперницей.

Читайте такжеГороскоп на сегодня: что ждет знаки Зодиака в понедельник, 15 июня

Поэтому астрологи составили рейтинг разлучниц по знаку Зодиака, пишет MixNews.

Разлучницы по знаку Зодиака — рейтинг

Женщины стихии Воды — самые опасные разлучницы из всего гороскопа. А все потому, что они очень романтичные и эмоциональные, загадочные и сексуальные.

Скорпион

Скорпион — самая опасная разлучница среди всех знаков Воды! Это действительно роковая женщина, сексуальная и умная одновременно. Победить такую соперницу очень сложно: мужчина практически моментально становится ее жертвой. Женщина-Скорпион — прирожденный психолог и манипулятор. Она сразу видит слабые стороны и бьет по ним. Главный недостаток такой разлучницы — ее меркантильность. 

Рыбы

Рыбы — настоящая русалка! Ее сильными сторонами являются ум, интуиция и чувственность. Но есть у этой разлучницы и слабые места — влюбчивость и непостоянство. Она совершенно не умеет долго любить одного мужчину. Даже на расстоянии и платонически. Поэтому вам нужно только открыть мужчине глаза на ее неверность. И их роман закончится, так и не начавшись.

Ранее астрологи назвали 3 самых любящих жены по знаку Зодиака. Среди них — Телец, Рак и Лев.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #астролог#Гороскоп