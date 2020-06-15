Разлучницы по знаку Зодиака: астрологи составили рейтинг самых опасных женщин

Женщины стихии Воды — самые опасные разлучницы из всего гороскопа.

Причины мужской неверности могут быть самыми разными. Но ни один любовный треугольник не может существовать без другой женщины, которая является вашей соперницей.

Читайте такжеГороскоп на сегодня: что ждет знаки Зодиака в понедельник, 15 июня

Поэтому астрологи составили рейтинг разлучниц по знаку Зодиака, пишет MixNews.

Разлучницы по знаку Зодиака — рейтинг

Женщины стихии Воды — самые опасные разлучницы из всего гороскопа. А все потому, что они очень романтичные и эмоциональные, загадочные и сексуальные.

Скорпион

Скорпион — самая опасная разлучница среди всех знаков Воды! Это действительно роковая женщина, сексуальная и умная одновременно. Победить такую соперницу очень сложно: мужчина практически моментально становится ее жертвой. Женщина-Скорпион — прирожденный психолог и манипулятор. Она сразу видит слабые стороны и бьет по ним. Главный недостаток такой разлучницы — ее меркантильность.

Рыбы

Рыбы — настоящая русалка! Ее сильными сторонами являются ум, интуиция и чувственность. Но есть у этой разлучницы и слабые места — влюбчивость и непостоянство. Она совершенно не умеет долго любить одного мужчину. Даже на расстоянии и платонически. Поэтому вам нужно только открыть мужчине глаза на ее неверность. И их роман закончится, так и не начавшись.

Ранее астрологи назвали 3 самых любящих жены по знаку Зодиака. Среди них — Телец, Рак и Лев.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram