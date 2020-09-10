Астрологи рассказали о влиянии на людей рассеивающей Луны. Этот лунный период начинается 10 сентября.
Об этом пишет slovofraza.
Сфера работы и финансов в сентябре
10 сентября, когда Луна станет рассеивающей, люди могут погрузиться в состояние осенней хандры. Вместо того чтобы попусту грустить, стоит повысить физическую активность и вплотную заняться делами. Нельзя лениться и пребывать в состоянии безделья. Все это негативно скажется на вашем настроении.
Читайте также"Главную миссию уже выполнил": астролог рассказала о президентстве ЗеленскогоЛуна в этот период отдает свои силы и помогает людям вкладываться в свое будущее, заниматься решением самых сложных вопросов и задач.
Влияние Луны на сферу отношений и общения
Влияние рассеивающей Луны в большей степени будет сосредоточено на сфере любви. Главным в эти дни будет избавление от иллюзий - принимайте людей такими, какими они есть.
В период рассеивающей Луны самое важное - это умение не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу.
Настроение и здоровье в период рассеивающей Луны
Настроение большинства людей в период рассеивающей Луны может быть подавленным, особенно если на них вдруг навалятся какие-то неожиданные дела. Вполне возможно, что спокойные люди станут более импульсивными. Многие начнут расстраиваться по пустякам. Само собой, это может отразиться и на здоровье, на нервной системе. Нужно любыми способами бороться с апатией, усталостью, негативом.
Самые опасные и благоприятные дни рассеивающей Луны
Самый опасный день данного периода - 10 сентября. Он даже входит в список самых неблагоприятных дней месяца. Все остальные дни тоже будут довольно неблагоприятными, за исключением 11 сентября. Этот день обещает быть ярким и удачным для большинства людей благодаря противостоянию Солнца и Нептуна. В период с 10 по 16 число больше всего везти будет трудолюбивым и терпеливым людям, которые никуда не спешат и не стараются прыгнуть выше головы.
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