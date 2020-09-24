Представитель водной стихии Рак – ранимый и чувствительный человек со сложным характером. Если вы завоюете его доверие и уважение – Рак станет вашим близким другом и хорошим семьянином.

Люди знака Зодиака Рак – это ранимые натуры с тонкой душевной организацией. Они имеют проблемы с самооценкой и уверенностью в себе. Эти люди имеют немало фобий и комплексов. Характер Рака сложный – частые капризы, перепады настроения, приступы ревности. У Раков также много положительных сторон: доброта, сострадательность, преданность, искренность, большое уважение к предкам. Раки очень милосердные и сочувствующие. Они часто занимаются благотворительностью, помогают животным и обездоленным людям. Они очень творческие личности, у них большая фантазия. Самая главная ценность для Рака – это его семья. Раки чрезвычайно глубоко любят и ценят своих родных. Это очень самоотверженные родители. Ради детей они пойдут на всё.

Совместимость Рака в любви

Рак – самый впечатлительный и чувственный знак Зодиака. Все связанные с отношениями эмоции они переживают очень глубоко и искренне. Любовь Раков очень сильная, романтичная. Они относятся к знакам, которые строят пары на всю жизнь. Расставания, конфликты и отсутствие взаимности оборачиваются для них огромной трагедией. Этот знак очень не любит ссоры, несерьёзность, легкомысленность в отношениях.

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В браке они ищут стабильности, надежности, защиты. Любят чувствовать себя «как за каменной стеной». Большинство Раков рано вступают в брак и заводят несколько детей. Раки – самые любящие родители из всех знаков Зодиака. Они довольно консервативные. Предпочитают традиционные отношения. В поисках любви этот знак бывает необычайно настойчивым. Услышав заветное «Да» Рак никогда не упустит свою половинку.

Высокую совместимость Рак имеет с Рыбами, Тельцами, Скорпионами, Девами. Самой удачной парой Рака является Рыба. Это идеальный дуэт двух романтиков с чувствительной натурой. Рыба и Рак имеют очень схожие темпераменты и семейные ценности, их брак будет очень крепким. Рак и Скорпион имеют очень удачное сочетание знаков. Этот союз будет полон преданности и искренней заботы. Спокойный и уравновешенный Телец сможет принести спокойствие и уверенность в жизнь Раков, поэтому они имеют высокую совместимость по гороскопу. Высокая вероятность успеха отношений Рака и Девы – в них будет и страсть, и романтика, и приземленность.

Неудачными парами для Рака являются те знаки, которые известны легкомыслием, несерьезным отношением к браку, нелюбовью к семейным обязанностям. Рак имеет низкую совместимость с Близнецами, Стрельцами, Весами, Овнами, Водолеем.

Раки в дружбе

Ранимость и недоверчивость Раков не позволяет им иметь много друзей. Раки довольно тяжело сближаются с другими. Для этого им требуется много времени и бережное отношение. От грубых, язвительных, прямолинейных людей они держатся как можно дальше.

Раки абсолютно не приемлют критики в свой адрес, даже если она справедливая. Они очень обидчивые и скорее разорвут общение с человеком, который задел их чувства, чем простят его. Тем не менее, Рак – это хороший и преданный друг. И в любви, и в дружбе представители знака выбирают близких на всю жизнь.

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Рак в работе. Профессии для Раков

Рак ненавидит нервную, опасную работу. Он совсем не может работать в напряженной и враждебной атмосфере. Ему важно установить доверительные отношения в коллективе. Если Рак найдет рабочее место с комфортной атмосферой – он покажет удивительные результаты работы. К своей работе он подходит ответственно и профессионально. Рак может быть усидчивым и упорным. Он хочет быть максимально полезным для своей компании. Любит творческие и интеллектуальные профессии. Хорошие профессии для Рака:

художник;

писатель;

актер;

историк;

финансист;

банкир;

педагог;

няня;

психолог;

медсестра;

фотограф;

дизайнер.

В роли начальника этот знак проявляет себя доброжелательно. Он приветствует энтузиазм и творческую инициативность. Ответственных работников поощряет повышением. В отношении денег Раки бережливые. Они не любят тратить деньги на себя, но с радостью дарят подарки.

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Автор: Екатерина Пулатова