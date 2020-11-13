Астрологи сделали предостережения для каждого знака Зодиака, которые помогут уберечься от опасностей.

Пятница, 13 ноября, - непростой день, когда нам кажется, что опасности подстерегают нас на каждом шагу. Астрологи сделали предостережения для каждого знака Зодиака, которые помогут уберечься от опасностей.

Об этом пишет slovofraza.

Помните, что к успеху нужно идти самостоятельно. Не воспринимайте удачу как должное.

Не нарушайте свой режим дня.

Нельзя переутомляться. В эту пятницу 13 нужно помнить об отдыхе.

Телец

Не рекомендуется менять приоритеты. Если было запланировано работать в эту пятницу, лучше так и делать.

Не встревайте в рискованные предприятия.

Опасно нарушать правила дорожного движения.

Близнецы

Цените своих близких, не ссорьтесь с ними.

Не стоит давать пустых обещаний и добиваться своего хитростью и обманом.

Постарайтесь выработать доброжелательное отношение к людям.

Рак

Не нужно утопать в мыслях о прошлом. В этот день стоит сосредоточиться на текущих делах.

Ракам необходимо остерегаться беспечности и легкомыслия.

Не стоит делать поспешных выводов о людях или событиях.

Лев

Нельзя афишировать свои намерения, раскрывать планы и делиться мечтами.

13 ноября Львам не стоит переутомляться.

Астрологи советуют не игнорировать интересы и желания близких людей. Эгоизм очень опасен.

Дева

Нельзя утопать в мыслях о прошлом. Нужно гнать ностальгию и меланхолию прочь.

В эту пятницу 13 Девам нельзя допускать появления беспорядка на рабочем месте и дома. Это чревато проблемами в любви.

Не доверяйте незнакомцам.

Весы

Не ленитесь, разрешите все неоконченные дела.

Нежелательно полагаться во всем на шестое чувство. В пятницу 13 интуиция Весов будет слабой.

Нельзя долгое время пребывать в одиночестве. Близкие люди помогут преодолеть любые проблемы.

Скорпион

Сегодня опасно ссориться, манипулировать близкими людьми, проявлять агрессию.

Астрологи советуют не переоценивать свои возможности.

Нельзя таить обид. Необходимо прощать людей за их проступки и ошибки.

Стрелец

Эксперты советуют Стрельцам не показывать никому своей слабости и неуверенности.

Нельзя браться за несколько дел одновременно. Сегодня лучше оставаться последовательными.

Астрологи рекомендуют не стоять на своем до последнего. Такое поведение приведет к конфликтам.

Козерог

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если выбора нет, нужно уделить подготовке максимум времени.

Не нужно рисковать. Спокойствие и рассудительность — главное условие успеха.

В пятницу 13 лучше прислушиваться к советам близких людей.

Водолей

Нельзя бездействовать. Нужно решать проблемы, посвящать себя важным делам.

Не стоит поступаться принципами ради того, чтобы заработать симпатию окружающих.

Астрологи советуют не предавать своих убеждений.

Рыбы

Рыба не стоит менять планы в последнюю секунду.

Не нужно перекладывать ответственность за свои проступки и ошибки на других людей.

Ни в коем случае нельзя очернять чужую репутацию. В пятницу 13 запрещено распускать слухи и сплетни.

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Автор: УНИАН