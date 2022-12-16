Возможны и разрушения в Крыму, добавляет астроэксперт.

Таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на картах и предсказала, какая судьба ждет Крым в 2023 году. В интервью YouTube-каналу "Мой мир" астроэксперт заверила, что в январе на территории оккупированного полуострова будет "бавовна".

"Февраль, март, апрель - максимально активно будет в Крыму. В это время зайдет туда Украина - это 100%... Не вижу, что это война... Я это больше вижу как где-то то заминировано, то какие-то обстрелы, вот такая история", — говорит Хомутовская.

А вот в мае на аннексированный Крым ждут кардинальные изменения, говорит таролог. А с июня жители полуострова вернутся к нормальной жизни. Летом даже возможен фестиваль там, какой-то праздник большого масштаба. Осенью и зимой там тоже все будет спокойно. Астроэксперт спрогнозировала, когда ВСУ зайдут в Крым:

"Я думаю, что они (ВСУ, - УНИАН.) зайдут в феврале туда. Можете мне верить, можете не верить. Вот конкретно подготовка идет в январе и феврале. Карта силы идет именно в феврале".

Когда начнутся бои за Крым - прогноз астролога Урануса

Ранее астролог Дмитрий Уранус назвал период, когда Вооруженные силы Украины начнут бой за незаконно аннексированный полуостров Крым.

Он говорил, что какие-то политические процессы будут происходить с апреля 2024 по апрель-июнь 2025. Возможно, это будет связано со сменой власти в РФ.

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