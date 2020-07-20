Астрологи рассказали, чего следует ожидать от второй половины года (видео)

Самые большие проблемы для человечества они прогнозируют осенью.

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать человечеству осенью 2020 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, они говорят, что в 2020 году звезды словно сошли с ума.

"Соединение Плутона и Сатурна. Плутон - это символ смерти. Сатурн изображали в древности косой со смертью. И они соединились точно в своей позиции в январе месяце", - говорит астролог Влад Росс.

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"Шесть затмений. Такое бывает нечасто. Плюс большинство планет занимает ретроградное положение. Плюс ко всему мы имели парад планет", - добавляет другая астролог Янина Массини.

Именно в результате такого совпадения звезд человечество подошло к глобальным испытаниям и пандемия коронавируса - лишь первый всадник апокалипсиса, считают астрологи.

Все это порождает глобальный экономический кризис, в котором обогащаются единицы, делая тысячи других беднее и уязвимее.

Отсутствие экономической стабильности, совокупность плохих событий и засилье новостей о них делает людей более тревожными, утверждают неврологи. Говорят даже об эпидемии тревожных расстройств, которая только начинается.

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Впрочем, психологи отрицают - коронавирусный кризис оказался полезным упражнением, он адаптировал человечество к следующим проблемам. По словам психолога Владимира Савинова, действительно гипнабельными, то есть такими, которые верят всему, что услышали или увидели, являются только 15% человечества.

"Тревожные новости не всегда плохо влияют на психику. Иногда они активизируют правильные ресурсы. Люди находят пути адаптации. Вы меня спрашивали накануне изменится ли общество после карантина. А вы уверены, что будет после? Может, он будет всегда? И общество меняется прямо сейчас", - говорит социальный психолог Владимир Савинов.

Астрологи ожидают наибольшие проблемы для человечества этой осенью. Здесь возможны и войны, и экономические провалы, и даже катастрофа планетарного уровня.

"12 ноября у нас произойдет соединение Юпитера с Плутоном. Этот непростой момент в мировой экономике. В этот момент будет замедление экономики многих стран. Будет ощутимый кризис. Многие предприятия до этого момента, скорее всего, закроются. Возможно большая безработица. Я рекомендую всем быть максимально сдержанными в своих покупках. Особенно покупка недвижимости, автомобиля", - сообщила астролог Янина Массини.

Страны бывшего СНГ в ближайшее время может затопить волна восстаний, добавляют астрологи.

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"Все это начинается прямо сейчас. Марс не будет покидать знак Овна, знак революций. В России будет майдан. Будет майдан в Беларуси. И повсюду сметут - сначала власть Лукашенко, потом Назарбаев, и будут коренные преобразования в России. В декабре, когда будет солнечное затмение, коридор затмений, я прогнозирую, что, возможно, даже комета упадет или астероид на землю и, скорее всего, она попадет в Атлантический океан", - заявил астролог Влад Росс.

Впрочем, кризис не может длиться вечно. Уже от 2021 году звезды обещают постепенное облегчение. А для Украины даже выход из экономического пике. Главное в 2020 году хранить немножко юмора и много здравого смысла.

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