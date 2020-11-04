Тельцы любят мстить своим обидчикам тем, что раскрывают все их тайны.

Астрологи назвали самых страшных манипуляторов по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Тельцы любят мстить своим обидчикам тем, что раскрывают все их тайны. Тельцам ни в коем случае нельзя рассказывать ничего личного и интересного о себе, если вы не уверены в этом человеке. Представители этого Знака очень легко могут настроить людей против вас.

Скорпион

Скорпионы — очень чувствительные и эмоциональные люди. Они знают всё о чувствах, о поведении людей. У них очень развита интуиция и эмпатия, что дает им возможность управлять окружающими, особенно родственниками и друзьями, второй половинкой. Это опасные манипуляторы, которые умело имитируют расстройство, разочарование, уважение и даже любовь.

Стрелец

Стрельцы с самого детства демонстрируют навыки манипуляции. Они прекрасно знают, что и как нужно сказать или сделать, чтобы произвести на людей впечатление, заставить их себя уважать. Они прирожденные хитрецы и очень умные люди, поэтому им не составляет никакого труда заставить кого-то проникнуться к ним уважением и доверием. Стрельцы очень опасны в роли врага, поэтому никогда не переходите им дорогу.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН