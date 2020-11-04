Стрельцы с самого детства демонстрируют навыки манипуляции / inform-progulka.by

Астрологи назвали самых страшных манипуляторов по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

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Тельцы любят мстить своим обидчикам тем, что раскрывают все их тайны. Тельцам ни в коем случае нельзя рассказывать ничего личного и интересного о себе, если вы не уверены в этом человеке. Представители этого Знака очень легко могут настроить людей против вас.  

Скорпион

Скорпионы — очень чувствительные и эмоциональные люди. Они знают всё о чувствах, о поведении людей. У них очень развита интуиция и эмпатия, что дает им возможность управлять окружающими, особенно родственниками и друзьями, второй половинкой. Это опасные манипуляторы, которые умело имитируют расстройство, разочарование, уважение и даже любовь.  

Стрелец

Стрельцы с самого детства демонстрируют навыки манипуляции. Они прекрасно знают, что и как нужно сказать или сделать, чтобы произвести на людей впечатление, заставить их себя уважать.  Они прирожденные хитрецы и очень умные люди, поэтому им не составляет никакого труда заставить кого-то проникнуться к ним уважением и доверием. Стрельцы очень опасны в роли врага, поэтому никогда не переходите им дорогу.

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Автор: УНИАН