Любовный гороскоп на июнь: астрологи назвали счастливчиков и неудачников месяца

Вплоть до 25 июня ретроградная Венера будет находиться в знаке Близнецов.

Появился любовный гороскоп на июнь 2020 года.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Первая половина июня требует от вас деликатного подхода, а не натиска — и это касается не только любовной сферы. Примите тот факт, что вы сейчас не в состоянии контролировать все, что вам хотелось бы, и наберитесь терпения. Солнечное затмение 21 июня зажжет в ваших отношениях новую искру. Это будет именно то, чего вы так ждали. В конце июня вы почувствуете прилив сил, который позволит вам разобраться со всеми накопившимися вопросами.

До 25 июня, пока ваша управляющая планета Венера находится в ретрограде, вы можете чувствовать себя неуютно — особенно в отношениях. Не удивляйтесь перепадам настроения — своим и своего партнера. Каждому из вас просто нужно время, чтобы разобраться в себе и проанализировать текущее состояние дел, к концу месяца все вернется на круги своя. Если вы не состоите в отношениях, недопонимание может возникнуть в общении с друзьями и близкими, возможно, о себе напомнит ваш бывший. Не принимайте все происходящее близко к сердцу и старайтесь делиться с окружающими позитивным настроем. Он сейчас особенно важен.

Близнецы

Вплоть до 25 июня ретроградная Венера будет находиться в вашем знаке, и это может отразиться на вашем восприятии окружающих — отношение к определенным людям, в том числе очень близким, может в корне измениться. Будьте готовы пересмотреть свои идеалы — вы жаждете новых эмоций и вдохновения. Сейчас вам нужно больше личного пространства, и лунное затмение 5 июня может стать переломным моментом. Вероятно, вы сможете, наконец, определить для себя, чего вы хотите в жизни и в отношениях. Солнечное затмение 21 июня станет началом нового этапа — возможно, вы решите на время отодвинуть отношения на второй план и сконцентрироваться на работе.

Рак

Как водный знак вы успешнее остальных способны оставаться на плаву в период хаоса и неопределенности, царящих вокруг. Это называется умением плыть по течению — и это умение абсолютно необходимо вам в июне. Ваша склонность к ностальгии и ваше душевное спокойствие могут столкнуться с необходимостью уделять внимание вопросам, которые актуальны здесь и сейчас. Это касается и отношений. Будущее очень расплывчато, 17 июня Меркурий вступает в ретроградный период в вашем знаке — вам важно действовать осторожно и не торопиться с выводами, в том числе касающимися личной жизни. Солнечное затмение 21 июня в вашем знаке обещает вас приободрить, и тогда-то вы сможете интуитивно почувствовать, как преобразить вашу жизнь и ее любовную сферу.

Лев

Читайте такжеПолнолуние в июне: астрологи рассказали, что оно принесет разным знакам ЗодиакаВ июне от вас требуется умение балансировать между скептической констатацией фактов и желанием смотреть на мир сквозь розовые очки. Старайтесь не впадать ни в одну из этих крайностей. Вам важно оставаться бдительными, но при этом не терять позитивного настроя — так вы сможете сохранить отношения с любимым человеком или зарождающийся роман с многообещающим поклонником. В июне важно начать выбрасывать из жизни то, что не дает вам двигаться вперед, — избавляйтесь от любого балласта и будьте уверены в том, что вы движетесь в правильном направлении.

Дева

Не переживайте, если в первой половине июня все будет казаться слишком запутанным. Уже 13 числа, когда Марс и Нептун объединятся в знаке Рыб, вы почувствуете облегчение — многие вопросы прояснятся сами собой. Внести напряжение в ваши отношения и в общение с близкими людьми попытается Меркурий, который 17 июня входит в ретроградный период, однако солнечное затмение 21 числа даст вам возможность наладить отношения, и уже в конце июня есть все шансы ощутить абсолютную любовь и счастье.

Весы

Июнь, в котором произойдет сразу два затмения, обязательно привнесет новизну в вашу личную жизнь. А это значит, что вам придется подстраиваться под новые реалии. 21 июня — ваш день Х, в этот день вы сможете изменить свою жизнь и понять, чего вы хотите от нее и от своих отношений. Обратите внимание и на то, что Марс (планета, поощряющая активную деятельность) будет находиться в знаке Овна с 28 июня и до начала 2021 года — и это отличное время для того, чтобы претворять свои планы в жизнь.

Скорпион

Кропотливо оберегать привычный распорядок и в то же время быть открытым для изменений нелегко, но абсолютно необходимо в июне, когда череда затмений обещает неожиданные повороты, в том числе в личной жизни. Вы готовы многое отдать ради отношений — но правильно ли вы оцениваете себя и объективно ли рассчитываете свои эмоциональные ресурсы? Убедитесь, что вы поступаете именно так, как диктует сердце. Июнь — это время, которое готово обеспечить вас позитивной энергией, чтобы вы построили отношения, о которых мечтаете.

Стрелец

Как вы себя на самом деле чувствуете в отношениях? К чему они ведут? Что вы от них получаете? Июнь — время начать задавать подобные вопросы и искать на них ответы. Многие Стрельцы в июне могут пребывать на волне энтузиазма и наслаждаться отношениями, но если вы чувствуете, что не очень то в восторге от всего, что происходит в вашей личной жизни, и, в частности, страдаете от отсутствия привязанности со стороны вашего партнера, то постарайтесь трезво оценить ситуацию и понять, куда двигаться дальше.

Козерог

Затмения, ожидающиеся в июне, повысят эмоциональную температуру в отношениях. Особенно это будет ощущаться с 21 июня, когда отношения будут нуждаться в мощной энергетической подпитке. Возможно, вы или ваш партнер захотите задать отношениям новый вектор — к очередному затмению, которое произойдет уже в следующем месяце, 5 июля, вы будете понимать, нравится ли вам новый порядок вещей или нет. Между тем, с 17 июня Меркурий вступит в ретроградную фазу, и у Козерогов, как свободных так и тех, которые состоят в паре, может возникнуть напряженность при общении с людьми. Однако уже в конце месяца все начнет налаживаться.

Водолей

Готовьтесь — июнь будет месяцем противоречивой энергии и американских горок в отношениях, поэтому вы должны быть готовы адаптироваться к меняющимся реалиям и легче ко всему относиться. Настоящее и будущее могут казаться довольно туманными, так что зачастую вам придется действовать инстинктивно. Просто доверьтесь голосу сердца. Уже с 21 июня можно будет сосредоточиться на том, как сделать свою личную жизнь намного лучше и ярче.

Рыбы

В июне ожидается сразу два затмения, при этом в вашем знаке будет находиться Марс, поощряющий активную деятельность. Все это значит, что месяц будет особенно энергичным. Вы можете оказаться в преддверии ключевых событий, которые способны кардинально изменить вашу личную жизнь. Вы будете ощущать острое желание перемен, но придется сбавить пыл и набраться терпения. Ваша способность долгое время сохранять мотивацию позволит вам добиться того, чего вы так сильно хотите. Чем искреннее вы будете в это верить, тем больше шансов, что солнечное затмение 21 июня обеспечит вас всеми необходимыми ресурсами, чтобы задуманное сработало.

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