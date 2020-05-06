Опасное полнолуние в мае 2020: астролог назвала знаки Зодиака, которые окажутся "под ударом"
19:27, 06 мая 2020Астрология
232 0
Полнолуние в Скорпионе разрушительно: оно ничего не дает, но может много забрать, предупреждает астролог.
Полнолуние наступит 7 мая / ua.depositphotos.com
Астролог Наталья Коляда утверждает, что 7 мая 2020 года наступит опасное полнолуние.
И оно повлияет на ряд знаков Зодиака, пишет AstroMeridian.
Читайте такжеПолнолуние 7 мая: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака
На какие знаки Зодиака полнолуние повлияет сильней всего
Сильней всего полнолуние прочувствуют фиксированные знаки: Тельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи.
Легче всего перенесут его Скорпионы: им не привыкать к трансформации личности, и они тут же, учуяв подходящий момент, приступят к ней. Правда, у них же – самый большой риск столкнуться с внешними опасностями. Поэтому осторожность им нужна больше всех остальных знаков.
А сложней всего придется материалистичным и очень не любящим меняться внутренне Тельцам.
Ранее УНИАН рассказал, что можно и нельзя делать в день полнолуния, 7 мая 2020 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter