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Опасное полнолуние в мае 2020: астролог назвала знаки Зодиака, которые окажутся "под ударом"

19:27, 06 мая 2020
Астрология
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Полнолуние наступит 7 мая / ua.depositphotos.com

И оно повлияет на ряд знаков Зодиака, пишет AstroMeridian.

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На какие знаки Зодиака полнолуние повлияет сильней всего

Сильней всего полнолуние прочувствуют фиксированные знаки: Тельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи.

Легче всего перенесут его Скорпионы: им не привыкать к трансформации личности, и они тут же, учуяв подходящий момент, приступят к ней. Правда, у них же – самый большой риск столкнуться с внешними опасностями. Поэтому осторожность им нужна больше всех остальных знаков.

А сложней всего придется материалистичным и очень не любящим меняться внутренне Тельцам. 

Ранее УНИАН рассказал, что можно и нельзя делать в день полнолуния, 7 мая 2020 года.

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