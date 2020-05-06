Полнолуние 7 мая: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака

В этот день можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Полнолуние, которое наступит 7-го мая, имеет свою особенность. В этот день можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

7 мая 2020 года в 12:00 - 15 лунный день. День искушений. События зависят от того, по какому пути вы идете, а от ваших реакций на них - то, в какую сторону вас заведет тропинка судьбы. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Читайте такжеПолнолуние 7 мая: у четырех знаков Зодиака начнется белая полосаУНИАН расскажет Вам, когда произойдет полнолуние в мае, и как оно повлияет на знаки Зодиака.

Полнолуние в мае: когда, дата

Полнолуние наступит 07.05.2020 в 13:46. Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке Зодиака Скорпион. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:18, а закат в 04:59.

Особенности майского полнолуния

В эти дни есть возможность решить долго не поддававшуюся задачу, взяться за проблемы, к которым нет прямого доступа. Благоприятное время на раскрытия тайн, нахождения потерянных вещей. Можно начать ремонт, связанный с разрушением ненужного и устаревшего, но нужно соблюдать осторожность при работе с инструментами.

Этот период подойдет для налоговой инспекции, милиции, тайных могущественных структур, для углубленных исследований, объединения с другими фирмами.

Что можно и нельзя делать в полнолуние 7-го мая

День недели - четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Энергия этого дня дарует славу, почет, успех в обществе. В четверг удаются все дела, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дело на потом.

В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела.

Однако не стоит забывать, что Полнолуние – это напряженный период. Конфликты, агрессия, бессонница и утрата веры в себя – эти факторы могут настигнуть каждого человека в определенный момент его жизни. Во время Полнолуния увеличивается количество аварий, общественных протестов и даже фиксируется рост случаев суицида.

Полнолуние в мае: что ждет знаки Зодиака 8 мая:

Овен: гороскоп на 7 мая 2020

День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения. Нежелание понять партнера могут вызвать ответную грубость, а раздражительность и мнительность — обострить ситуацию до предела. Постарайтесь воздержаться от этого. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс. Сон исполнится через неделю. Видеть зеркало — к женитьбе или интимным отношениям.

Телец: гороскоп на 7 мая 2020

День всяческих соблазнов, искушений плоти, фантазий и обманов. Исполнение желаний может привести в тупик. Вероятны козни недоброжелателей или обида в общении с людьми. Звезды рекомендуют проявить больше самообладания и выдержки. Не все то золото, что блестит. Сон накануне — вещий на месяц.

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День благоприятен для начала новых дел, смены прежней сферы деятельности, поступления на новую работу. Сегодня вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастает сексуальная энергия, личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении с друзьями. Пусть вас это не тревожит — все наладится. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может неожиданно возникнуть и в личной жизни.

Рак: гороскоп на 7 мая 2020

Этот день ознаменует собой новый этап жизни. Вы поймете, что исполнение желаний не всегда ведет к счастью и что все, что ни делается, — к лучшему. Всерьез задумайтесь над тем, чего же вы на самом деле хотите: от этого зависит, что вы в конце концов получите. Возможно, придет осознание новых истин, которые обогатят вашу мудрость.

Лев: гороскоп на 7 мая 2020

День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения, однако все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны бытовые хлопоты. Проявите осторожность — со второй половины дня возрастает опасность травмы.

Дева: гороскоп на 7 мая 2020

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вам удастся наладить отношения со многими, как вам казалось, потерянными друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Весы: гороскоп на 7 мая 2020

День благоприятен для проявления милосердия, прощения, покаяния. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Во второй половине дня вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может испортить общий благополучный фон дня.

Скорпион: гороскоп на 7 мая 2020

День обманов, иллюзий. Возможно, что профессиональные проблемы и отношения с членами семьи изменят ваши взаимоотношения. Вам будет трудно простить ошибки и тем более предательство. Постарайтесь не вымещать злобу на невиновных людях, это повредит вашей репутации и еще больше осложнит ситуацию.

Стрелец: гороскоп на 7 мая 2020

Вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может неожиданно обострить отношения с партнером или друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все наладится.

Козерог: гороскоп на 7 мая 2020

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Регрессивное движение Меркурия может обусловить некоторые финансовые потери. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Водолей: гороскоп на 7 мая 2020

В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается доставить вам неприятности. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Для мужчин-Водолеев существует вероятность выгодного делового предложения, которое следует хорошо обдумать, прежде чем дать согласие.

Рыбы: гороскоп на 7 мая 2020

Сегодня вас ожидают разочарования и обманы. Многие Рыбы столкнуться с предательством и низостью. Это может послужить нервному срыву или депрессивному состоянию. Не следует слепо доверяться людям. Доброжелательность, твердые убеждения и верность себе — три кита, на которых вам нужно строите отношения с окружающими. Постарайтесь учесть все плюсы и минусы создавшегося положения.

Гороскоп подготовлен по материалам supercook.ru.

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