Полнолуние 5 июля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака

5 июля произойдет полутеневое Лунное затмение в Козероге, которым завершается длинный коридор затмений, начавшийся 5 июня.

В этом месяце Полная Луна взойдет над Землей 5-го числа. Интересно, что в этот раз полнолуние совпадет с полутеневым Лунным затмением в Козероге, которым завершается длинный коридор затмений, начавшийся 5 июня. Это означает, что Солнце, Земля и Луна не полностью выровнены, поэтому наша планета отбросит на спутник незначительную тень вместо полной.

Читайте такжеЛунный календарь на июль 2020: благоприятные и неблагоприятные дниУНИАН расскажет вам, что приготовили звезды в этот день каждому знаку Зодиака.

Полнолуние в июле: когда, дата

Полнолуние наступит 05.07.2020 в 07:45. Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:48, а закат в 03:41.

Особенности июльского полнолуния

5 июля произойдет полутеневое Лунное затмение в Козероге, которым завершается длинный коридор затмений, начавшийся 5 июня.

Многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

В период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей. Появляется избыточная импульсивность в общении, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

Это самое идеальное время для сбора лекарственных трав, так как их целебные свойства в этот момент максимальны.

Что можно и нельзя делать в полнолуние 5-го июля

Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты.

Читайте такжеКалендарь стрижек на июль 2020: когда лучше сделать новую прическу, чтобы волосы были здоровыми и красивымиОднако стоит все хорошенько продумать и взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. День хорош для укрепления родственных отношений.

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений. Неплохо в эти дни совершить небольшое путешествие по гористой местности или посетить лыжный курорт.

Полнолуние в июле: что ждет знаки Зодиака 5 июля:

Овен: гороскоп на 5 июля 2020

Удачный во всех отношениях день. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не отказывайтесь от помощи — совет и поддержка надежных людей придется как нельзя кстати. Завтра можно подвести черту под старыми планами, делами или контактами. Вероятны событие или новость, которые благотворно повлияют на ваши дела.

Телец: гороскоп на 5 июля 2020

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Круговорот событий завтра поглотит вас целиком. Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что постарайтесь определить приоритеты. Вероятны осложнения, которые могут возникнуть из-за неверной оценки ситуации, опрометчивых обещаний или перегруженности работой. Вечер проведите в гостях. Вероятна интересная, запоминающаяся встреча. Прислушайтесь к интуиции. Возможно недоразумение с друзьями, связанное с материальными вопросами.

Близнецы: гороскоп на 5 июля 2020

Завтра нужно подвести черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет. Вероятны событие или новость, которые серьезно повлияют на ваши дела или состояние здоровья. Особо внимательными должны быть Близнецы творческих профессий.

Рак: гороскоп на 5 июля 2020

Вы можете испытывать эмоциональную скованность и снижение настроения. Возможно недоразумение с друзьями, связанное с материальными вопросами. Могут сбыться самые неприятные предчувствия. Будьте осторожны в словах и поступках.

Лев: гороскоп на 5 июля 2020

Критический день. Вероятно, различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Вместо отдыха целый день придется заниматься обременительными обязанностями - суета и заботы не дадут присесть ни на секунду. Зато вечером появится возможность приятно провести время среди друзей или в кругу семьи.

Дева: гороскоп на 5 июля 2020

Завтра нужно подвести черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родные могут дать ценный совет. Вероятно событие или новость, которая благотворно повлияет на ваши дела. Новый контракт, подписанный вами, возможно, будет удачным.

Весы: гороскоп на 5 июля 2020

Читайте такжеВремя побед у Овнов и неприятности у Водолеев: астролог составила гороскоп на июльЗавтра лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Благоприятны крупные изменения быта: ремонт, покупка мебели. Одиноких Весов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам.

Скорпион: гороскоп на 5 июля 2020

День благоприятный для интуитивной работы, подкрепляемой верными действиями и трезвым расчетом. Ваши жизненные силы сильно возрастут, вам будет легко оценить положение вещей. Но чрезмерное самодовольство может осложнить отношения с окружающими. Смирите гордыню и поступайте согласно общим целям.

Стрелец: гороскоп на 5 июля 2020

День несет опасность для здоровья: вероятны авария, сердечный приступ или травма. Не пытайтесь достичь серьезного прорыва в делах — обстоятельства не будут способствовать успеху. Лучше подведите черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет.

Козерог: гороскоп на 5 июля 2020

Вероятны событие или новость, которая благотворно повлияет на ваши дела. Не исключено, что новые перспективные планы изменят стиль и уровень вашей работы или вы получите предложение об участии в совместном проекте, сулящем неплохие денежные доходы. Возможно, завтра ваша личная жизнь отразится на профессиональной деятельности, что повлечет за собой определенные перемены в ваших отношениях с партнером.

Водолей: гороскоп на 5 июля 2020

День отмечен гармонией и покоем. Вероятно, завтра вы почувствуете уравновешенность мыслей и чувств. В спокойной обстановке вам удастся справиться со многими текущими делами. Вы сможете разобраться в самых запутанных ситуациях. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Рекомендуется спокойный отдых в кругу семьи, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

Рыбы: гороскоп на 5 июля 2020

Противоречивый, двойственный день. Ваше настроение будет переменным — от неоправданного оптимизма до черной меланхолии, от благодушия и уступчивости до упрямства и раздражительности. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности. Вероятны негативные вещие сны и неприятные предчувствия.

Гороскоп подготовлен по материалам supercook.ru.

Лунный календарь на июль 2020

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