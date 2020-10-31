Сегодня над Землей взойдет особенная Голубая Луна.

Октябрь 2020 года многим людям запомнится благодаря двум полнолуниям. Первое полнолуние мы уже имели возможность наблюдать, а вот второе наступит сегодня, 31 октября.

Читайте такжеВидят людей насквозь: астрологи назвали наиболее проницательные знаки ЗодиакаГолубая Луна – именно такое название имеет полнолуние, которое нам предстоит пережить. Но это вовсе не означает, что естественный спутник Земли изменит свой цвет. Просто обычно за месяц бывает только одно полнолуние, второе бывает нечасто. Это явление редкое и происходит в среднем каждые два с половиной года. Второе за месяц полнолуние и именуют Голубой Луной.

В период полнолуния спутник Земли имеет вид правильного полностью освещенного диска. Происходит это благодаря тому, что ночное светило на небе расположено в противоположном от Солнца направлении, и во время полнолуния на Луну попадает наибольшее количество солнечного света.

Нынешнее полнолуние станет одним из самых мощных и опасных в 2020 году. Голубая Луна будет проходить под эгидой знака Тельца. Это, по утверждению астрологов, влечет за собой различные проблемы.

Полнолуние в октябре 2020: когда, дата

Полнолуние наступит 31.10.2020 в 17:51. Это 15-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке Зодиака Телец. Процент освещенности Луны составит 100%. Луна взойдет в 17:10, а зайдет в 6:53.

Особенности Голубой Луны 31 октября

Согласно традиционному определению, Голубой Луной называют третье полнолуние в том астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо обычных трех.

Полнолуние оказывает значительное влияние на людей и на все живые организмы в целом. У полной Луны очень сильная энергетика, а потому она может расшатать психику, вызвать резкие перемены в жизни и принести несчастье. Астрономы считают, что негативное влияние Голубой Луны на людей будет еще более ощутимым и может вызвать у них всплеск разрушительной энергии.

Следует также заметить, что Голубая Луна в 2020 году совпадает с праздником Хэллоуин, когда, как считается, граница между реальным и потусторонним миром очень тонкая.

Что можно делать в полнолуние 31 октября

В период полнолуния возрастает вероятность срыва любых планов, поэтому завтра лучше никуда не спешить. Астрологи советуют расслабиться, встретиться с друзьями, весело провести время в компании близких.

Также стоит отпустить обиды и невзгоды, настроиться на хорошее, чтобы энергия Луны наполнила жизнь теплом и позитивом. Во время полнолуния следует стараться адекватнее воспринимать критику, не раздражаться, не искать виновных в своих просчетах.

Что нельзя делать в полнолуние 31 октября

В полнолуние не стоит начинать новые дела и проекты, подписывать важные документы и договора. Кроме того, специалисты советуют избежать поездок, смен работы и других рисков.

Следует постараться не реагировать на критику и провокации окружающих, поскольку это может негативно сказаться на внутреннем состоянии.

Не надо начинать выяснять отношения в семье, так как может иметь неутешительные последствия. Лучше сдерживать свои эмоции и избегать резких слов. Все это пойдет на пользу отношениям и даже укрепит их.

Второе полнолуние в октябре: что ждет знаки Зодиака 31 октября:

Овен: гороскоп на 31 октября 2020

Тяжело будут переживаться любовные разочарования. Следует вести себя сдержанно - не увлекаться заманчивыми предложениями, избегать случайных знакомств и рискованных предприятий. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы.

Телец: гороскоп на 31 октября 2020

Тяжелый день. Вероятно, общение и деловые контакты не доставят вам удовольствия. Планеты предсказывают повышенную эмоциональность. Астрологи советуют быть готовыми к небольшим схваткам с конкурентами, а также призывают не наделать глупостей.

Читайте такжеЗначение мне Андрей: характер, судьба, совместимость с другими именамиБлизнецы: гороскоп на 31 октября 2020

Благоприятный день. Высокая вероятность в этот день решить любые проблемы, однако лучше не затевать новые проекты, а только их планировать. Наиболее успешной будет разного рода коллективная деятельность.

Рак: гороскоп на 31 октября 2020

Настало время заняться накопившейся работой. Жизненный тонус будет немного ниже, чем обычно. Не исключено, что в этот день придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не попадать под чьи-то влияния. Возможно, вам удастся изменить ход событий в свою пользу.

Лев: гороскоп на 31 октября 2020

Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы. В этот день является очень вероятным новое знакомство, но не стоит спешить к новым любовным победам – возможно, вы принимаете желаемое за действительное. Постарайтесь вести себя сдержанно.

Дева: гороскоп на 31 октября 2020

Критический день. Не следует ни с кем конфликтовать, стоит сдерживать себя и не тратить жизненные силы по пустякам. Возможность решения каких-то проблем крайне мала. Любовные разочарования будут трудно даваться. Вы постепенно потеряете чувство уверенности в себе, придет ощущение ненужности. Но не надо брать все так близко к сердцу.

Весы: гороскоп на 31 октября 2020

Астрологи призывают быть осторожными в принятии важных и окончательных решений. Деловые предложения, заманчивые обещания, перспективы легких заработков могут привести к большим финансовым потерям. Не стоит доверять партнерам и прислушиваться к чужим советам – доверьтесь интуиции и здравому смыслу.

Скорпион: гороскоп на 31 октября 2020

Энергетический подъем скажется на вашей работоспособности. Есть вероятность получить поддержку начальства в реализации своих планов. Не следует откладывать решение важных вопросов. Возможно, что впереди вас ждут перемены в личной жизни. Велика вероятность неожиданного приятного известия.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые окажутся под защитой высших сил в ноябреСтрелец: гороскоп на 31 октября 2020

Это благоприятный день. Следует ответственно и серьезно подойти к любому делу. Вдохновение, честолюбие и способность преодолевать любые трудности для достижения цели принесут успех. Наиболее результативными будут коллективная деятельность или участие в совместных проектах.

Козерог: гороскоп на 31 октября 2020

Сложный день. Возможность решения каких-любо проблем чрезвычайно мала. Рассеянность, поверхностность суждений, некоторое легкомыслие в общении может повлиять на ваш авторитет в глазах окружающих. Вероятны мелкие конфликты с окружающими людьми.

Водолей: гороскоп на 31 октября 2020

День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным последствиям. Противопоказаны поспешность в суждениях, опрометчивость в поступках. Вечером стоит прогуляться на свежем воздухе.

Рыбы: гороскоп на 31 октября 2020

Неожиданные известия могут внести серьезные изменения в ваши планы и жизнь в целом. Все будет даваться с большим трудом. Астрологи предостерегают от необдуманных действий, неосторожных слов. Велика вероятность травматизма и потерь. Следует проверять себя во всем, даже в мелочах. Пожилым Рыбам звезды советуют по возможности не выходить из дома.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская