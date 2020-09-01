Для Скорпиона полнолуние 2 сентября – максимально благоприятный день.

Полнолуние 2 сентября станет переломным моментом в жизни четырех знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Для Овнов Полнолуние окажется весьма сложной и напряженной точкой в календаре. Утро начнется с плохих новостей, а обстоятельства то и дело будут сбивать все ваши планы. Все, что вы можете сделать - это подчиниться судьбе и плыть по течению, не пытаюсь с ним бороться.

Рак

Раку в Полнолуние также придется бороться с негативом. Небесное тело приготовило массу проблем, с которыми необходимо справляться в срочном порядке. Не откладывайте их решение на другой день: чем раньше вы разберетесь со всеми неприятности, тем меньшими будут масштабы, до которых они успеют разрастись.

Скорпион

А вот для Скорпиона полнолуние 2 сентября – максимально благоприятный день. Bселенная подготовила судьбоносную встречу, которая носит деловой или романтический характер. B первом случае Скорпиону повезет встретить удивительного наставника, который поможет максимально быстро продвинуться по карьерной лестнице. Романтическая встреча позволит наконец-то обрести вторую половинку и создать крепкую семью.

Kозерог

Козерог в полнолуние особенно остро ощутит свою извечную проблему - нехватку денег. И это притом, что вы действительно максимально выкладываетесь и стараетесь продвинуться на профессиональном поприще. Причина этого в том, что Kозерог стремится действовать стабильно, из-за чего использует уже устаревшие стратегии и методы работы. Примите новизну, не бойтесь экспериментировать, и ваша жизнь, наконец, изменится.

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Автор: УНИАН