В этот момент Луна максимально освобождается от влияния Солнца, становится полностью освещенной.

Уже завтра, 2 сентября, над Землей взойдет полная Луна. Спутник Земли в этот день будет полностью освещен и насыщен энергией.

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В этот момент Луна максимально освобождается от воздействия Солнца, становится максимально яркой и самостоятельной. Когда она достигает максимума величины, происходит "рождение", символическое избавление от бремени.

В это полнолуние Луна будет находиться в Рыбах, а Солнце в знаке Девы. Энергия звезд этого дня поможет добавить смысл во все дела и планы, можно сказать – вложить в них душу. А энергия Девы будет способствовать развитию упорства, выдержки и непрерывности своих усилий, построению долгосрочных планов и тщательной их реализации.

Полнолуние в сентябре 2020: когда, дата

Полнолуние наступит 02.09.2020 в 08:23. Это 14-й лунный день в лунном календаре. Луна находится в знаке зодиака Рыбы. Процент освещенности Луны составляет 100%. Луна взойдет в 19:57, а зайдет в 5:13.

Особенности полнолуния в сентябре

Полная Луна сильно влияет на все живое на Земле, в том числе на организм человека. Так, могут открыться раны, проявиться хронические заболевания и обостриться душевные расстройства.

В период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей. В общении проявляется чрезмерная импульсивность, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению спиртных напитков.

В то же время в этот момент лекарственные травы приобретают максимальные целебные свойства, поэтому данное время очень удачное для их заготовки.

Что можно делать в полнолуние 2 сентября

В это полнолуние стоит заняться юридическими вопросами или делами, связанными с вложением денег – они будут проходить без особых осложнений.

День в общем очень благоприятен для разного рода важных начинаний, однако необязательно они завершатся успехом, а вполне возможно – даже крахом.

Это время астрологи советуют потратить на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Прекрасное время для укрепления родственных связей.

Что нельзя делать в полнолуние 2 сентября

В день 2 сентября из-за влияния знака Рыбы способности к умственной концентрации будут несколько ослаблены, поэтому маловероятно, что какие-либо дела, требующие конкретики, будут воплощены в реальность.

Полнолуние в сентябре: что ждет знаки Зодиака 2 сентября:

Овен: гороскоп на 2 сентября 2020

Хороший день для начала любого дела, семейного общения. Женщинам-Овнам следует быть готовыми к приятным и сюрпризам и неожиданному знакомству. Благоприятные покупки, заботы, связанные с профилактикой заболеваний. Мужчин-Овнов ожидают изменения в личной жизни.

Телец: гороскоп на 2 сентября 2020

Неудачный день для начала путешествия. Избегайте тяжелого физического труда или рискованных предприятий. Существует угроза для здоровья. Проведите день в кругу семьи за тихими домашними радостями. Вероятны крупные неприятности, связанные с имуществом: пожар, поломка или ограбление.

Близнецы: гороскоп на 2 сентября 2020

Вероятны изменения в финансовом положении. В этот день вы сможете стать хозяином положения или, наоборот, будете зависеть от своих партнеров. Прислушайтесь к советам друзей. При желании можно провести вечер где-нибудь вне дома, например, у друзей.

Рак: гороскоп на 2 сентября 2020

В этот день желательно забыть на некоторое время о хлебе насущном и обычной работе, расслабиться и как следует отдохнуть. Не исключена радостная встреча со старыми друзьями. Но также возможны проблемы в семье. Не делайте поспешных выводов, попробуйте лучше немного сменить обстановку.

Лев: гороскоп на 2 сентября 2020

Астрологи советуют вам сосредоточиться на главном – и вы легко справитесь с любой проблемой. День будет благоприятен для дальнейшей деятельности. Полезны групповые занятия, общение с друзьями. Возможны приятные сюрпризы и новое знакомство. Вероятны перемены в личной жизни.

Дева: гороскоп на 2 сентября 2020

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Прекрасный день для начала любого дела и семейных взаимоотношений. Для женщин-Дев велика вероятность нового знакомства или романтических приключений. Не исключены заботы, связанные с профилактикой заболеваний. Мужчинам-Девам стоит избегать шумных компаний и застолья.

Весы: гороскоп на 2 сентября 2020

Этот день неоднозначен: вы можете стать хозяином положения или, наоборот, будете зависеть от окружающих вас людей. Не забывайте о тех, кто помогал вам. Прислушайтесь к советам друзей. Если есть желание, проведите вечер где-нибудь вне дома.

Скорпион: гороскоп на 2 сентября 2020

Ваша творческая активность может сильно повлиять на профессиональную деятельность, карьеру, на отношения с друзьями. Примените свои таланты и способности к любому делу и в итоге будет отличный результат. Возможно, вас ждет личное счастье, не упустите свой шанс.

Стрелец: гороскоп на 2 сентября 2020

Жизненный потенциал на очень низком уровне. Не отправляйтесь в этот день в путешествие. Вероятны крупные неприятности, связанные с имуществом: пожар или ограбление. Общение с партнером, игры с детьми помогут снизить негативные тенденции дня.

Козерог: гороскоп на 2 сентября 2020

Звезды будут способствовать началу любого дела, общению, семейным отношениям. Есть шанс решить важные проблемы или исправить старые ошибки. Велика вероятность нового знакомства или романтических приключений.

Водолей: гороскоп на 2 сентября 2020

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. В первой половине дня возможны негативные события, которые могут вызвать много проблем в отношениях с окружающими. Не планируйте встреч с друзьями и не вдавайтесь в споры с посторонними людьми. Астрологи рекомендуют обратить внимание на свое здоровье и здоровье близких людей.

Рыбы: гороскоп на 2 сентября 2020

День символизирует родственные связи. Вероятно установление равновесия и ясность мыслей. В этот день вы сможете стать хозяином ситуации. Благоприятны крупные приобретения, вложения денег и коммерческие операции. Во второй половине дня велика опасность травматизма и аварий.

Лунный календарь на сентябрь 2020

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Автор: Алина Вишневская