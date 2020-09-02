Сегодня, 2 сентября, наступила полная Луна. Спутник Земли в данный день будет полностью освещен и насыщен энергией.

Полнолуние в Рыбах - таинственное и непредсказуемое время. В этот период вас могут поджидать опасности и неудачи.

Об этом пишет slovofraza.

Что можно делать в Полнолуние 2 сентября

В этот день звезды советуют искать ответы на волнующие вас вопросы. Особое внимание уделите снам: в них будут скрыты ответы. Высшее «Я» может передать важную информацию для вас, а также освободить от всех страхов.

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Что не рекомендуется делать в Полнолуние 2 сентября

Не играйте на чужих чувствах. Не стоит провоцировать окружающих на бурные эмоции.

Не поддавайтесь прокрастинации. Лунные Рыбы могут увести многих в духовные поиски, но нельзя забывать и о физическом мире. Не стоит бросать начатое.

Не отправляйтесь в дальние путешествия. В Полнолуние резкая, особенно спонтанная, смена обстановки чревата энергетическим выгоранием и сопутствующими бытовыми и материальными проблемами. Если поездка давно запланирована и отложить ее невозможно, воспользуйтесь заговорами на удачную дорогу.

Напомним, сегодня, 2 сентября, наступила полная Луна. Спутник Земли в данный день будет полностью освещен и насыщен энергией.

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Автор: УНИАН