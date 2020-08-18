Четыре знака Зодиака в новолуние 19 августа смогут начать жизнь с чистого листа - астрологи

Близнецам внезапно станет скучно и они решат кардинально изменить свою жизнь.

Четыре знака Зодиака в полнолуние 19 августа смогут начать жизнь с чистого листа.

Об этом пишет slovofraza.

Близнецы

Близнецам внезапно станет скучно и они решат кардинально изменить свою жизнь. Hоволуние 19 августа подтолкнет знак Зодиака к экспериментам. Удача будет на вашей стороне, так что можете смело экспериментировать и начинать все с нуля.

Раку всегда тяжело прощаться с прошлым. Перед нами человек, который постоянно ностальгирует по былым временам, однако новолуние 19 августа поможет Раку понять, что он оказался в тупике или же движется в неверном направлении. Не бойтесь впустить в жизнь позитивные перемены.

Дева

Дева мечтает распрощаться с прошлым. Знак Зодиака наконец-то осознает, что большая часть семейных ссор вызвана вашей непреклонностью и некой степенью деспотичности и попробует все изменить.

Скорпион

Скорпион не боится перемен, но при этом нелегко отпускает прошлое. В Новолуние же гораздо проще расстаться с токсичным человеком или выйти из неудавшегося проекта, чтобы начать все заново. Действуйте.

Ранее астролог назвала знаки Зодиака, которых в сентябре накроет волной успеха.

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Автор: УНИАН