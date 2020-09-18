Астролог прогнозирует в сентябре лишь незначительное похолодание по сравнению с летом.

Осень в этом году порадует украинцев хорошей погодой. А сентябрь еще порадует нас "летними" градусами.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

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Астролог прогнозирует в сентябре лишь незначительное похолодание по сравнению с летом.

"Это будут комфортные +20-25 градусов, а не изнурительная жара", – говорит Росс.

Дождливый период, по словам астролога, начнется лишь в середине октября, с наступлением новолуния. Тогда же нас будет ждать и первое серьезное похолодание.

Однако, по прогнозу Влада Росса, холодная осенняя погода будет сохраняться недолго, и в ноябре нас ждет очередное потепление.

"С первой декады ноября начнется "бабье лето", – убежден Росс.

А вот первые снега или серьезные заморозки украинцам не стоит ждать раньше середины декабря, убежден астролог.

"Погода нас и в этом осенне-зимнем сезоне удивит, прежде всего, тем, что это может быть второй год подряд без зимы", – отметил Влад Росс.

В то же время по прогнозу синоптиков, 18 и 19 сентября в Украине ожидается резкое похолодание, в некоторых областях синоптики прогнозируют первые заморозки.

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Автор: УНИАН