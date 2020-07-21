Кого ждет успех в карьере, а кого - приятное знакомство: астролог составила подробный гороскоп на август для всех знаков Зодиака

Уран, планета революций, неожиданных обновлений и Высшего Разума, переходит в фазу ретроградного движения.

В августе первая половина месяца, будет очень напряженной, но вторая половина, принесет много приятных сюрпризов, многие ощутят, по-настоящему, радость и счастье.

Уран, планета революций, неожиданных обновлений и Высшего Разума, переходит в фазу ретроградного движения. Эта планета символизирует стремление вырваться из ограничений и условностей. С 11 по 15 августа Уран будет в стадии стационарности, что значит целенаправленный поток энергии и многие почувствуют эту силу. В период стационарности Урана появляется необходимость радикальных перемен, ощущается острая потребность в свободе. Чувство собственной независимости и индивидуальности становится очень сильным. Желание стать более свободным и раскрепощенным, подталкивает к поискам собственного уникального способа выразить свою индивидуальность, открыть в себе оригинальное творческое начало, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

В период с 11 по 15 августа, можно обнаружить у себя совершенно новые черты характера. Уран управляет новыми технологиями и прогрессивными направлениями, и эти темы выражены в период стационарности Урана. Кроме этого, Уран не любит официальности, зато покровительствует неформальным организациям, неофициальным содружествам и коллективам единомышленников, свободным межличностным отношениям. Поэтому могут образовываться различные сообщества, люди объединяются в различные группы и занимаются исследованиями и самопознанием.

С 16 августа Уран перейдет в фазу ретроградного движения до 14 января 2021 года. Во второй половине августа люди стремятся переделать все, что его окружает, появляется желание противостоять власти, начальству и конкурентам. Основной причиной нестабильности в начале периода ретроградности является резко усиливающаяся неприязнь к любым ограничениям.

В первой половине месяца характерны беспокойство и недостаток внимания к мелочам. У некоторых свободолюбивых личностей возникнет острое желание к приключениям, вплоть до попыток вырваться из семьи и работы. Необдуманные действия или завышенные требования к партнеру приводят к конфликтам и столкновениям. Сложно приспосабливаться к ситуациям, из-за чего могут возникать неприятные объяснения с начальством. Избежать неприятностей поможет дипломатичный подход к сложившимся ситуациям и отношениях с другими людьми. Соглашаться на уступки, идти на компромиссы в августе будет намного выгоднее, чем оставаться непреклонным.

Телец

Многие склонны брать на себя больше работы, чем в состоянии выполнить. Рискованный период для материально-финансовой сферы. Не ввязывайтесь в авантюрные проекты, непрозрачные финансовые соглашения. Состояние финансов, корпоративный бизнес, связи с иностранными и дальними партнерами приносят много волнений, возможны срывы планов. Неудачные дни для обращения в суд, за юридическими консультациями, а также для визитов в официальные и общественные организации. Чтобы не пострадала ваша социальная сфера жизни, следует сдерживать свои чувства и эмоции. Вторая половина месяца принесет гармонию и возможность исправить и улучшить то, что неверно сделано ранее.

Близнецы

Благоприятный период для раскрытия своих интеллектуальных возможностей, реализации своей индивидуальности через слово или писательство. Успех ждет творческих людей и общественных деятелей. Озвучивайте свои желания, вносите предложения, пишите или произносите речь и ваши труды будут замечены и оценены. Целеустремленность, концентрация, воля, и способность вживаться в образ, принесут успех в делах. Также следует учитывать то, что неудачи осмысливаются с большим трудом. Многие видят всю картину в целом, при этом может быть недостаточное внимание к тонким поворотам мысли. Поездки в большей степени связаны с отдыхом или развлечениями.

Рак

Начало августа – критический период для семейного бюджета, любые партнерские отношения находятся под угрозой. Во второй половине августа, ситуация значительно улучшится. Повышается эмоциональность в вопросах личных и деловых взаимоотношений, требовательность к партнерам. Чувствительность, ранимость, может тщательно скрываться за напускной важностью. Возникает острая потребность в нежности и понимании. Люди с тонкой душевной организацией склонны к «зацикливанию» на своих сентиментальных воспоминаниях. Пары, переживающие кризис взаимоотношений, могут исправить ситуацию в лучшую сторону, в этот период легче сблизиться с романтическим партнером.

Лев

Первая половина месяца создает атмосферу нервозности и раздражительности. Неблагоприятный период для любых дел и начинаний, а финансовые операции могут принести убытки. Работу и дела, требующие самодисциплины и выдержки, лучше планировать на вторую половину августа. Многие стремятся к свободе действий любой ценой, из-за чего возможны неожиданные недоразумения, неприятные изменения на работе. Особое беспокойство доставят совместные деньги. Но во второй половине августа, многие неприятности исчезнут, поэтому, не переживайте. Излишняя возбудимость и волнения по пустякам, приводит к сильной нагрузке на нервную систему и нарушениям ритма сердечной деятельности.

Самоуверенность и настойчивость в выражении своих идей и интересов, помогает достичь желаемого. Появляется интерес к интеллектуальным играм, активизируется умственная сфера. Число общественных связей возрастает. С начальством и влиятельными лицами легко можно найти общий язык, внести предложения, высказать свои соображения. Хорошо идет работа, требующая умственных творческих усилий. Многие ощущают ясность мыслей, прилив свежих идей. Хороший период для заключения выгодных сделок, для начала командировки. Можно разрешить споры или разногласия с партнерами путем переговоров. Подходящее время для романтической поездки, перемены места жительства, переезда.

Весы

Усиливается восприимчивость и чувствительность, что ведет к спонтанному и оригинальному отношению к партнеру. В романтических отношениях возможно появление новых и сильных импульсов, но вряд ли, они будут продолжительными. Появляются неожиданные деловые и финансовые перспективы, интересные предложения и контакты, необычные знакомства и связи. Неординарность и экстравагантность помогает в общественной жизни и способствует обретению новых возможностей. Особенно удачны контакты с общественными организациями и независимыми группами, а также планирование и попытки реализации планов. Период благоприятен для командировок в целях установления отношений.

Скорпион

Импульсивность действий, стремление к борьбе за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах, приводит к ошибкам. Осторожность, дипломатичность и здравый смысл, помогут избежать того, о чем впоследствии можно пожалеть. Неудачное время для решения проблем распределения прибыли, возвращения долгов, а также наследства и алиментов. Будьте осторожны при использовании различной техники, вождении транспорта, проведении опытов и экспериментов. Первая половина августа – не простой период для брака или любовных отношений. Вторая половина августа, приносит обновления в профессиональной сфере, а также популярность и признание.

Стрелец

Новые внезапные и интересные знакомства дают благоприятные перспективы. Хороший период для ученых, политиков и общественных деятелей, для частных предпринимателей. Возможно перерастание дружеских связей в романтические. Склонность к флирту, приключениям, эмоциональному и духовному общению с партнером, делают август запоминающимся на долго. Хороший период для контактов с друзьями, совместного участия в общественных и культурных мероприятиях. В семье возможны неожиданные события скорее позитивного характера, но сопровождающиеся хлопотами и необходимостью каких-то перемен.

Козерог

Сосредоточенность на своих интеллектуальных устремлениях и самовыражении, поможет вам добиться более высоких уровней достижений. Полученная информация, новые знания и впечатления, побуждают многих к раскрытию своих творческих способностей. Вас в этот период легче вдохновить на свершения. Стать более заметным можно бла¬годаря своим умственным способностям. Значительно улучшается состояние людей, имеющих серьезные заболевания. Во второй половине августа появляются хорошие возможности для установления связей, для решения своих личных проблем. Благоприятны интеллектуальные игры с детьми, развивающие занятия.

Водолей

Возникают ограничивающие обстоятельства и это побуждает к резким действиям, к разрыву старых связей, возникает желание освободиться от чего-то. Кому-то захочется уже под влиянием эмоций высказать наболевшее. Могут быть неожиданные недоразумения в личной жизни, в любовных или семейных отношениях. Многих влечет новизна ощущений, необычные встречи, романтические свидания. В этот период малейшее противоречие может привести к конфликту и даже расставанию с давним партнером. Чем выше уровень духовного развития, тем легче пройдет первая половина августа. Не привязывайтесь к материальному, направьте энергию на самопознание, внутреннюю работу.

Рыбы

Дела и обязанности требуют много времени, подходящее время для поиска работы. Поездки совершаются по делу, с конкретной целью, нет времени на отдых и развлечения. Многие становятся эмоционально сдержанными, действуют в рамках инструкций и чётко исполняют свои обязанности. Деловых контактов становится больше, это хорошее время для совещаний, планирования, составления отчётов, наведения порядка. Успешна любая работа, которая требует сосредоточения, терпения, усидчивости, повышенного внимания. Для творческих людей – сложный период для новых проектов. Но работы, начатые давно, выполняются правильно, хоть и медленно, зато развиваются уверенно и, в конце концов, вы получите удовлетворяющий вас результат.

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