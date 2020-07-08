Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака

Женщин Раков не просто уговорить на замужество, но если уж удалось, она проявит себя во всей красе.

Люди рождаются уже со своим характером и далее его можно только корректировать. А если добавить сюда еще и влияние звезд, то получится уже более менее конкретный портрет, по которому можно понять, что за человек перед тобой.

Особенно важно это, когда хочешь связать свою жизнь с человеком. Поэтому астрологи назвали лучших жен по знаку Зодиака, пишет slovofraza.

12 место — Скорпион

Притягательная, умная и очень красивая женщина — худшая в мире жена. Самой большой проблемой является то, что пока вы будете притираться к ее сложному характеру, то успеете заработать лысину или проблемы в постели. Тогда она и поменяет вас на другую жертву.

Читайте также Известный астролог назвал знаки Зодиака, которых в июле ждет настоящий прорыв 11 место — Рыбы

Жить с Рыбой будет красиво и увлекательно, но содержать их очень непросто и дорого. Их хорошее настроение будет настолько, насколько хватит денег. Дальше они не соизволят быть с вами и любить, если это закончится. Будьте бдительны.

10 место — Лев

Женщины этого знака зодиака любят красоту и богатство, да так, чтобы в каждое ухо и на каждый пальчик по карату. И если ей этого не дать, то придется не легко. Как и развестись с женщиной Левом, ведь после нее все последующие браки будут казаться бледной копией.

9 место — Стрелец

Этой женщине нужна от мужчины лишь его душа в полное владение. Суть этого заключается в следующем: как она сказала, так оно и будет. Без вариантов.

8 место — Близнецы

Опасные жены Близнецы с которыми некоторые мужчины чувствуют себя настоящими героями, а некоторые – неудачниками. Все дело в том, что они сразу видят человека насквозь и могут сказать все про его страхи, переживания и сомнения.

7 место — Овен

Жить с Овном все равно что сидеть на вулкане – мало, кто понимает, но все боятся. Они тщеславны, непредсказуемы и своевольны. Но в то же время преданны и очень любвеобильные.

6 место — Весы

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые являются заядлыми трудоголикамиЖенившись на Весах, вас ожидает очень выгодное будущее, когда перед вами женщина, о которой мечтают все мужчины: мягкая, нежная, хозяйственная, умница и красавица. Но это случается не часто, ведь чаще перед вами возникает нервная, истеричная и скандалящая женщина.

5 место — Дева

Перед вами не так жена, как лучшая подруга. Они уверены, что должны смотреть со своей второй половиной в одну сторону. Ту, конечно же, которую выберет Дева. Они милы и нежны, но часто непредсказуемы. Имейте ввиду.

4 место — Телец

Женщины этого знака зодиака являются именно теми, на ком стоит жениться. Они умеют правильно влиять на мужчин и возвышать их, превращая с раздолбаев в успешных бизнесменов и дельцов. С ними весело, хоть иногда и экстремально.

3 место — Козерог

Тройку лидеров замыкают женщины Козероги, которые точно знают рецепт семейного счастья. Тут все просто, ведь действует правило: идеальный мужчина должен жениться на идеальной женщине.

2 место — Водолей

Второе место по праву принадлежит Водолеям, которые любят быть первыми и стремятся к гармонии. Эти женщины являются главными героиня мужских грез: вечно юные, прекрасные и удивительные. Но стоит отметить, что у них всегда будет своя жизнь, несмотря на мужа рядом.

1 место — Рак

Женщин Раков не просто уговорить на замужество, но если уж удалось, она проявит себя во всей красе. Эти женщины умницы, красавицы и хозяюшки. Они идеально ведут дом, ухаживают за детьми и даже за родственниками мужа. Всегда поддержит любимого, всегда ему угодит. Потому что семья — это главное.

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