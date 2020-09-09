Влад Росс рассказал о знаке Зодиака Водолей / фото УНИАН
Астролог Влад Росс назвал знак Зодиака рождается больше всего гениев. По словам эксперта, это Водолей.
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Об этом пишет "Главред".
При этом астролог отметил, что у гениальности есть и обратная сторона медали. Этому знаку могут быть свойственны причуды, паранойя и даже одержимость.
По словам Росса, среди Водолеев нередко встречаются психи.
"Очень часто гениальность и чудаковатость (или даже шизофрения) ходят рука об руку...", – сказал астролог.
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