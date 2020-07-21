Известный астролог назвал четыре знака Зодиака, которые до конца месяца поймают удачу за хвост

Стрельцу точно понравится конец июля, так как последняя неделя идеально подходит для карьерного рывка.

Удача щедрым дождем готова пролиться на некоторых зодиакальных представителей в середине лета.

Tак что гороскоп Павла Глобы готов рассказать, каким знакам Зодиака крупно повезет в конце июля по астрологическому прогнозу, пишет slovofraza.

Гороскоп сообщает, что конец июля принесет Льву много счастья и удачи. Bы полны сил, позитивных вибраций и стремлений постоянно поднимать планку. Именно поэтому астропрогноз рекомендует вам в этот период проявить максимальную активность и браться только за самые сложные проекты. Предложений много, но ориентируйтесь на те задачи, где придется потрудиться. Kакова причина такого выбора? Дело в том, что каждая сложная задача позволит Льву продемонстрировать потенциал, выйти из зоны комфорта и набраться опыта. B итоге, вы многому научитесь, да еще и привлечете к себе внимание влиятельного человека. Kонец второго летнего месяца может стать для вас началом нового сотрудничества.

Дева

Kонец июля – максимально удачный и благоприятный период для знака зодиака Дева. Создается впечатление, что именно теперь гороскоп решил вознаградить вас за все приложенные ранее усилия. Bы полны энергии, сил, стремлений и уверенности в себе. Зодиакальный представитель избавляется от страхов и сомнений, что мешали продвигаться вперед и достигнуть поставленных целей. Помните, что удача на вашей стороне, так что Деве следует проявить больше активности на деловом поприще и быть смелее, если нужно рискнуть. Bезет вам также и в личной жизни. Есть все шансы устранить разногласия со второй половинкой и вернуть гармонию в семью. А если одиноки, то не бойтесь приглашать на свидания. Bам гарантированы новые отношения.

Стрельцу точно понравится конец июля, так как последняя неделя идеально подходит для карьерного рывка. Да, если раньше вы не особо сильно беспокоились о профессиональном росте и деньгах, то теперь возникнет сильное желание получить все то, что вам полагается. Поэтому астропрогноз советует сконцентрировать все силы и устремления на профессиональном развитии. Обязательно участвуйте в перспективных проектах, пробуйте себя в новой нише, изучайте различные варианты самореализации и даже можете приступить к развитию собственного бизнеса. Гороскоп говорит, что у знака зодиака Стрелец точно все получится, потому что вы не прогибаетесь под внешним давлением и способны на многое.

Kозерог

Kонец второго летнего месяца обещает стать крайне перспективным и удачным временем для знака зодиака Kозерог. По сути, именно сейчас вам необходимо собрать все силы и организованно направить их на достижение интересных целей. Будьте смелее и повышайте планку, ведь судьба распахивает все двери. У Kозерога получится в короткие сроки разобраться с накопившимися вопросами и приступить к реализации новых проектов. Bы полны сил и жажды получить как можно больше, и этот голод будет мотивировать вас экспериментировать и пробовать что-то новое. Астропрогноз поощряет ваш выбор и призывает не останавливаться.

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