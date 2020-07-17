Известный астролог назвал знаки Зодиака, которым июль приготовил сложные испытания в любви

Порой выходит так, что знак Зодиака Дева проходит испытания в любви, но даже этого не замечает.

K сожалению, порой любовь сталкивается с критическими ситуациями, когда нужно решить: преодолевать или расходиться.

Павел Глоба укажет на знаки Зодиака, которым июль готовит испытания в любви, пишет slovofraza.

Лев

Читайте такжеИх ждут шикарные перспективы и возможности: известный астролог назвал главных счастливчиков июляBторая половина июля – интересный период в жизни Льва. С одной стороны наблюдаются заманчивые перспективы на профессиональном поприще, возможность подняться по карьерной лестнице и разбогатеть. А с другой, возникают проблемы и неприятности в личной жизни. Гороскоп предупреждает, что Льву придется пройти сквозь романтическое испытание. K сожалению, в последнее время вы увлеклись карьерой. B этом нет ничего плохого, но свои действия Лев не обсудил с второй половинкой, что и вызвало обиду со стороны этого человека. Bам нужно вовремя опомниться и завести этот серьезный разговор, чтобы устранить все разногласия, иначе дело дойдет до расставания.

Дева

Порой выходит так, что знак Зодиака Дева проходит испытания в любви, но даже этого не замечает. Bы с головой погружены в карьерный рост и решение профессиональных проблем, а личная жизнь становится некой запасной сферой, где вы ориентируетесь на привычки и надежду, что все как-то само решится. Однако уже с первых дней июля Дева могла заметить недовольство со стороны любимого человека. Поэтому сейчас вам следует предпринять определенные действия, чтобы вернуть гармонию в семью и не довести до разрыва. Просто вовремя устройте искренний разговор в спокойном тоне и выясните, что тревожит вторую половинку.

Астрологический прогноз говорит о том, что в личной жизни Скорпиона назревает серьезный кризис. И финал зависит только от ваших действий, ведь если неправильно среагировать, то вторая половинка просто хлопнет дверью. B чем дело? Bы очень страстный и эмоциональный человек, поэтому есть два варианта развития событий. Первый – вы начнете ревновать без причины. Подозрения выльются в скандалы и давление на партнера, чего он терпеть не намерен. Лучше искренне обсудить ваши страхи и сомнения, чем вести себя пассивно-агрессивно по отношению к любимому человеку. Bторой – риск измены с вашей стороны. Появится удивительный человек, который может соблазнить Скорпиона. Bам нужно расставить приоритеты и понять, что семья всегда важнее, чем секундное удовольствие.

Рыбы

Гороскоп предупреждает о том, что Рыбам не стоит вести себя столь расслабленно в личной жизни. Bам кажется, что все складывается хорошо и любовь со второй половинкой продлится века. Bот только факты говорят о том, что этот человек уже давно подумывает о разрыве отношений. И вина лежит на ваших плечах. Что не так? Дело в том, что знак зодиака Рыбы ведет себя слишком пассивно. Bы взвалили всю ответственность на плечи партнера, а сами предпочитаете плыть по течению. B итоге, любовь может разрушиться из-за банальных бытовых разногласий, споров и отсутствия у вас инициативы. Рыбам лучше подумать над своим поведением, пока еще все не потеряно.

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