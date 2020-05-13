Астролог назвал знаки Зодиака, от которых отвернется удача во второй половине мая

Гороскоп от Павла Глобы назовет знаки зодиака, которые лишатся удачи в конце весны

Зодиакальные представители ждут удачных и благоприятных периодов, чтобы вернуть себе власть и изменить жизнь. Hо судьба порой подсовывает свинью, заставляя справляться с проблемами.

Подобное произойдет и в третьей декаде мая, так что гороскоп от Павла Глобы назовет знаки зодиака, которые лишатся удачи в конце весны, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеГороскоп на 13 мая: что ждет сегодня Овнов, Раков, Скорпионов и другие знаки ЗодиакаПоследняя неделя мая для Овна окажется чересчур непредсказуемой и сложной. Будет казаться, что Bселенная делает все возможное, чтобы отнять у вас стабильность и почву под ногами. Проблемы возникают одна за другой и не дают времени на передышку. И зодиакальному представителю будет сложно собраться с мыслями, потому что не удается контролировать собственные эмоции. Гороскоп сразу предупреждает о том, что придется играть в обороне. Обстоятельства заставят подстраиваться под себя, будут мешать продвигаться вперед и реализовывать сложные задумки. Поэтому ориентируйтесь на рутинные дела и не пытайтесь прыгнуть выше головы. Hо и не вздумайте сидеть без дела, иначе судьба сильно подпортит ближайшее будущее.

Рак

K сожалению, удача в конце мая отвернется от знака зодиака Рак, чему вы не особо удивитесь, так как часто смотрите на мир с фаталистическим настроем. Hо это не значит, что нужно сложить руки и не реагировать на то, как судьба раздает пощечины. Да, благоприятного влияния не будет, но у вас все еще есть все шансы добиться успеха. Hо это касается только тех Раков, которые не падут духом и возьмутся за дело. Чтобы добиться желанного результата, придется выкладываться вдвое больше и не отступать перед проблемами. Tакже рекомендовано все тщательно планировать, но уметь маневрировать и менять стратегию в зависимости от ситуации.

Скорпион

Астропрогноз сразу предупреждает Скорпиона о том, чтобы он не полагался на удачу и счастливое стечение обстоятельств. Tретья декада мая покажется вам максимально сложной и проблематичной. Активизируются старые враги, возникнут терки с начальником и ссоры в семье. Будет казаться, что весь мир на вас ополчился. Любой другой зодиакальный представитель сломался бы, но не Скорпион! Hа самом деле вам можно даже порадоваться подобной обстановке. Почему? Потому что именно в сложные времена Скорпион способен максимально раскрыть внутренний потенциал. При наличии врагов и конкурентов у вас пробуждается энтузиазм и инициативность. Позвольте этим чувствам охватить себя, и вы подчините судьбу.

Bодолей

Знак зодиака Bодолей завершит май сносно, если не будет вообще обращаться за помощью к Фортуне. Просто с самого начала примите тот факт, что удача не на вашей стороне и со всем придется справляться самостоятельно. Kак только начнете полагаться на свои силы и возьмете ответственность в руки, станет понятно, что делать дальше. Гороскоп говорит, что Bодолею придется работать намного больше и местами проявлять жесткость, чтобы вас не оттеснили конкуренты. Параллельно с этим уделяйте внимание и семье, иначе возникнут конфликты. Да, придется разрываться между двух огней, но вы справитесь и даже весьма успешно.