Четыре знака Зодиака ждет судьбоносный период - Глоба
Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых 12-22 августа станет судьбоносным временем.
Среди этих знаков — Овен, Рак, Стрелец и Водолей, пишет SlovoFraza.
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Овен
Наступает судьбоносный период, когда можно допустить роковую ошибку. Вы можете принять участие в сложном, но очень перспективном проекте, что принесет вам хорошую прибыль.
Рак
Астрологи советуют не браться за новые дела и проекты, иначе провала не избежать. B этот период Рак слишком эмоционален и хаотичен, из-за чего просто не сможет довести начатое до конца.
Стрелец
Вас ждет насыщенный период, наполненный путешествиями, встречами и новыми знакомствами. Энергии хватит, чтобы справиться со всеми неприятностями и максимально использовать возможности. Если вам предлагают новый проект, смело соглашайтесь, вы справитесь.
Bодолей
Водолею придется справляться с большим сопротивлением. Но вы не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед. Если не опустите руки и пройдете путь до конца, то получите заслуженную награду.
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