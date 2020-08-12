Четыре знака Зодиака ждет судьбоносный период - Глоба

Некоторые знаки Зодиака, по прогнозу астролога, ждет насыщенный период, наполненный путешествиями, встречами и новыми знакомствами.

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых 12-22 августа станет судьбоносным временем.

Среди этих знаков — Овен, Рак, Стрелец и Водолей, пишет SlovoFraza.

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Овен

Наступает судьбоносный период, когда можно допустить роковую ошибку. Вы можете принять участие в сложном, но очень перспективном проекте, что принесет вам хорошую прибыль.

Рак

Астрологи советуют не браться за новые дела и проекты, иначе провала не избежать. B этот период Рак слишком эмоционален и хаотичен, из-за чего просто не сможет довести начатое до конца.

Стрелец

Вас ждет насыщенный период, наполненный путешествиями, встречами и новыми знакомствами. Энергии хватит, чтобы справиться со всеми неприятностями и максимально использовать возможности. Если вам предлагают новый проект, смело соглашайтесь, вы справитесь.

Bодолей

Водолею придется справляться с большим сопротивлением. Но вы не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед. Если не опустите руки и пройдете путь до конца, то получите заслуженную награду.

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