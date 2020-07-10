Овна, Деву и еще три знака Зодиака ждет "горячее" лето - астрологи

Планета Марс вошла в свой домашний знак Овна и пригрелась там до осени. Марсианская энергия — бурная, искристая, напористая, Марс терпеть не может пассивности и вялости. Традиционно марсианская энергия, скорее, мужская, доминирующая.

Энергию Марса необходимо реализовывать, говорят астрологи. При плохом раскладе вас ждут скандалы, интриги и вообще много необоснованной агрессии.

Итак, на какие же пять знаков это сочетание повлияет сильнее всего и что им делать, пишет Cosmo.

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Овен

Собственно, сам Овен. Вы будете излучать сексуальность ближайшие несколько месяцев. И этот образ вам идет невероятно!

Дева

В этот период Деве захочется эмоций, чувств и глубины. Этот знак Зодиака будет усердно заниматься изучением собственных ощущений и тела.

Весы

Звезды сулят вам сближение с партнером. Но важно, чтобы вы оба озвучивали возникающие трудности и обсуждали их. А еще это прекрасное время для флирта.

Стрелец

Ваша и без того огненная натура теперь подогревается Марсом в Овне. Вы будете в постоянном поиске удовольствия.

Рыбы

Марс в Овне откроет вашу чувственную сторону. Все, что остается делать, — это потакать своим маленьким прихотям.

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