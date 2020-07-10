Овна, Деву и еще три знака Зодиака ждет "горячее" лето - астрологи
Энергию Марса необходимо реализовывать, говорят астрологи. При плохом раскладе вас ждут скандалы, интриги и вообще много необоснованной агрессии.
Итак, на какие же пять знаков это сочетание повлияет сильнее всего и что им делать, пишет Cosmo.
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Овен
Собственно, сам Овен. Вы будете излучать сексуальность ближайшие несколько месяцев. И этот образ вам идет невероятно!
Дева
В этот период Деве захочется эмоций, чувств и глубины. Этот знак Зодиака будет усердно заниматься изучением собственных ощущений и тела.
Весы
Звезды сулят вам сближение с партнером. Но важно, чтобы вы оба озвучивали возникающие трудности и обсуждали их. А еще это прекрасное время для флирта.
Стрелец
Ваша и без того огненная натура теперь подогревается Марсом в Овне. Вы будете в постоянном поиске удовольствия.
Рыбы
Марс в Овне откроет вашу чувственную сторону. Все, что остается делать, — это потакать своим маленьким прихотям.
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