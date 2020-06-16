Украинцев настигнет опасное солнечное затмение - астролог

Украинцам лучше не выходить из дома 21 июня.

Украинцев ждет очень опасное солнечное затмение 21 июня. Так как в этот день еще будет летнее солнцестояние, то такое слияние вызовет энергетический шторм.

Астролог Игорь Мехеда рекомендует в этот день оставаться дома, передает "Обозреватель".

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"В природе родятся огромные волны энергии, которые могут оказать отрицательное воздействие на здоровье людей", – рассказал астролог.

Также он отметил, что накануне у людей может быть плохое самочувствие, болеть голова, а также могут быть перепады настроения. Те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания могут начать чувствовать обострения болезней.

"Желательно в этот день подольше поспать, не заниматься физической активностью, не принимать рискованных решений и так далее", - рассказал Мехеда.

Как сообщал УНИАН, 21 июня украинцев ожидает так называемое кольцевое затмение, которому суждено пройти в знаке Рака.

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