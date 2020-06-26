Им противопоказано быть вместе: астрологи назвали самые худшие пары знаков Зодиака

Авантюризм Овна совершенно несовместим с консервативным характером Козерога.

Астрологи назвали самые худшие пары знаков Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Овен и Козерог

Читайте такжеУдача будет улыбаться весь месяц: астрологи назвали знаки Зодиака, которым сказочно повезет в июлеОвен – огненный знак. Это мужественные люди, чья яркая харизма в некоторых ситуациях может даже отталкивать окружающих. Они любят, чтобы их жизнь была полна разнообразия. Им в целом нравятся перемены, к которым они быстро приспосабливаются. Стабильная, размеренная жизнь кажется им скучной и ограничивающей.

Козероги в любых ситуациях двигаются по направлению вперед и вверх. Одной из их ярко выраженных черт этого знака является желание конкурировать. Что, в случае с Овнами, может стать серьезным препятствием на пути к созданию гармоничных отношений между ними.

Авантюризм Овна совершенно несовместим с консервативным характером Козерога.

Телец и Лев

Тельцы обладают сильным и ярким характером. Люди, рожденные под этим знаком, отличаются развитым чувством прекрасного, поэтому все окружающие вещи должны услаждать их взор. Они являются настоящими эстетами. Тельцы – прагматичны и рациональны, но при этом они не оставляют впечатления материалистов. В профессиональной сфере они не демонстрируют чрезмерной амбициозности, но комфортная рабочая обстановка позволяет им добиваться довольно серьезных карьерных достижений. Самыми важными жизненными ценностями для них являются семья и близкие друзья.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака в июле ждет судьбоносная встреча - астрологЛев же в отношениях ведет себя как настоящий царь, который своего партнера воспринимает как добычу. Поэтому нет ничего удивительного, что подобное отношение легко приводит к вспышкам ревности. Более того, Льву жизненно необходимо быть объектом постоянного внимания и восхищения.

Когда между Львом и Тельцом происходят ссоры, каждый из них старается оставить последнее слово за собой. В такой ситуации гордость Льва сталкивается лоб в лоб с упрямством Тельца. Уступать никто не хочет.

Близнецы и Рыбы

Близнецы очень общительны, любят находиться в центре внимания и знают, как понравиться другим людям. Кроме того, они являются весьма искусными переговорщиками, но если им не удается получить желаемое сразу, они начинают манипулировать. Это не самые романтичные люди, но выделяются среди других своей непосредственностью и жизнерадостным характером. Близнецы не готовы быстро вступать в серьезные отношения.

А Рыбы не способны представить себе счастливую жизнь в отношениях, в которых они не могут положиться на своего партнера. Они могут давать вторые шансы и идти на компромиссы. К сожалению, Рыбы не понимают поведение Близнецов и часто чувствуют себя разочарованными.

Скорпион и Стрелец

Скорпион – водный знак, и, как и сама вода, легко приспосабливается к любой ситуации. Самые обезоруживающие его черты – это обаяние и страсть. Люди, рожденные под этим знаком, харизматичны, проницательны и немного загадочны. Если Скорпион пожелает, перед его обаянием невозможно устоять.

Стрельцы – открыты, общительны и всегда стремятся докопаться до сути вещей и событий. Подобно Скорпиону, они также наделены сильным характером. А еще очень свободолюбивы. И самой большой проблемой в отношениях Скорпиона и Стрельца становится столкновение двух эго.

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