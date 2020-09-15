Уже через несколько дней, 17 сентября 2020 года, наступит новолуние / REUTERS
Уже через несколько дней, 17 сентября 2020 года, наступит очередное новолуние, которое пройдет под знаком Зодиака Девы.
Читайте такжеРетроградный Марс: астролог рассказала, какие знаки Зодиака попадут под ударАстролог Влад Росс предупредил, что 17 сентября будет сложным днем и дал несколько советов, чтобы пережить его без проблем, пишет "Главред".
По его словам, четверг лучше посвятить построению графика на месяц и планированию будущего.
Новолуние 17 сентября: что нельзя делать в этот день:
Не стоит начинать долгосрочные предприятия;
Не стоит проводить важные встречи.
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