Астролог Влад Росс предупредил, что 17 сентября будет сложным днем.

Уже через несколько дней, 17 сентября 2020 года, наступит очередное новолуние, которое пройдет под знаком Зодиака Девы.

Читайте такжеРетроградный Марс: астролог рассказала, какие знаки Зодиака попадут под ударАстролог Влад Росс предупредил, что 17 сентября будет сложным днем и дал несколько советов, чтобы пережить его без проблем, пишет "Главред".

По его словам, четверг лучше посвятить построению графика на месяц и планированию будущего.

Новолуние 17 сентября: что нельзя делать в этот день:

Не стоит начинать долгосрочные предприятия;

Не стоит проводить важные встречи.

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Автор: УНИАН