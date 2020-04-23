Новолуние 23 апреля: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно лунному календарю, 23 апреля Луна будет пребывать в Знаке Тельца.

Новолуние - очень важная, хоть и самая кратковременная фаза Луны. Астрологи рассказали о том, что можно делать в этот необычный день, а что нельзя.

Об этом пишет slovofraza.

Согласно лунному календарю, 23 апреля Луна будет пребывать в Знаке Тельца. Подобное расположение Луны относительно звезд говорит о том, что сегодняшнее Новолуние будет достаточно беспроблемным.

Что можно делать В Новолуние 23 апреля

Можно заниматься планированием дел. В Новолуние полезно подумать о будущем, тем более «в присутствии» Тельца. Стихия Земли идеально сочетается с новой Луной, так что не забывайте думать о том, что ждет вас впереди.

Читайте такжеНоволуние 23 апреля: чем оно особенно и как повлияет на знаки ЗодиакаТелец тесно связан с домашней энергетикой, поэтому сегодня можно смело делать генеральную уборку, перестановку мебели. Полезно будет провести вечер с семьей или с любимым человеком наедине. В домашних стенах будут быстрее восстанавливаться энергия и силы.

При желании можно активно отдохнуть. В течение дня эффективными будут занятия спортом. Подобная активность хорошо скажется на настроении и удаче.

Этот день очень хорошо подойдет для начала новых отношений, любовных признаний, романтики. Можно признаваться в любви, строить совместные планы, мечтать. Можно знакомиться с новыми людьми, причем как в реальной жизни, так и в интернете. В социальных сетях есть шанс наткнуться на интересного человека.

Что нельзя делать в Новолуние 23 апреля

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится до конца апреляПервое, что не советуют делать астрологи, так это нарушать задуманные ранее планы на день. Даже если что-то пойдет не так, лучше просто переждать бурю, но не метаться в панике. Следование плану важно и в делах, и в любви. Если было назначено свидание, то не нужно его отменять в последний момент, так как вы можете очень сильно расстроить вторую половинку.

Не стоит также идти ва-банк в сомнительных ситуациях. Например, если вам кажется, что игра не стоит свеч, то лучше отступить. Если найти какой-то обходной путь или альтернативу не получается, лучше всё отложить. Не стоит надеяться на интуицию во всем, что касается денег и работы.

Также астрологи настоятельно не рекомендуют падать духом. В сложных ситуациях лучше заручиться поддержкой коллег или близких людей, но не позволять себе предаваться унынию. Новолуние в Тельце — это время, когда очень многое зависит от внутренней уверенности человека, и во многих вопросах она играет определяющую роль.