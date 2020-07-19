Новолуние 20 июля: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

УНИАН расскажет Вам об особенностях новолуния и как правильно вести себя в этот день.

В понедельник, 20 июля, в 20 часов 34 минуты наступит новолуние, которое пройдет под знаком Зодиака Рак.

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Новолуние - кратковременный по продолжительности период времени характеризуется влиянием на все живое особого энергетического импульса. Любое начинание лучше приурочить именно к новолунию.

УНИАН расскажет Вам об особенностях новолуния и как правильно вести себя в этот день.

Новолуние в июле: когда, дата

Новолуние наступит 20.07.2020 в 20:34. Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:16, а закат в 21:14.

Особенность июльского новолуния

Луна в знаке Рак. Время неспешной стабильности. Идеально подходит для хорошо отлаженной деятельности предприятий, занятых монотонным производством. Так же неплохо идут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. Инициированный вами в это время судебный процесс должен закончиться максимально выгодно для вас.

Читайте такжеВ июле у четырех знаков Зодиака наступит переломный момент в жизни - астрологиОсторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата. Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям, это пойдет вам лишь на пользу.

Для развития духовных сил полезен аутотренинг, медитационные практики и развитие экстрасенсорной чувствительности. Для избежания неприятных последствий требуется внимательное обращение с металлическими предметами и огнем.

Что можно делать в новолуние 20 июля

Новолуние - это время, когда Луна только зарождается, в это время ее практически не видно на небосводе.

Читайте такжеАстролог назвал знаки Зодиака, которые в июле обретут любовь всей своей жизниЭтот кратковременный по продолжительности период времени характеризуется влиянием на все живое особого энергетического импульса. Любое начинание лучше приурочить именно к новолунию.

Начатое голодание, например, или разгрузочный день способствует выведению шлаков из организма, предупреждает возникновение различных заболеваний. Идеальное время для избавления от пагубных привычек.

Также астрологи советуют в этот день избавиться от старого хлама, накопившегося в доме.

В новолуние также могут сниться вещие сны, в них можно увидеть причину своих беспокойств.

Что нельзя делать в новолуние 20 июля

В новолуние жители Земли могут ощущать апатию и упадок сил.

Малоэффективный день как для индивидуальной, так и для коллективной работы. День хорош для уединения, самоанализа и оценки прошлых поступков или строительства планов на будущее.

Неверное толкование своих поступков чревато ощутимыми потерями. Жизненные силы в это время не на высоте, поэтому следует избегать перегрузок и не затевать новых, особенно рискованных дел. Можно просто пообщаться с книгой.

Ни в коем случае в этот день нельзя проговаривать вещи, которых вы опасаетесь. Это может притягивать негатив.

Новолуние в июне: что ждет знаки Зодиака 20 июля

Овен: гороскоп на 20 июля 2020 года

Сложный, противоречивый день. Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятны проблемы с детьми — вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая свой родительский авторитет.

Телец: гороскоп на 20 июля 2020 года

С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми или неудачами в сфере профессиональной деятельности. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Проблемы со временем разрешайся, а вы обретете утраченную жизнерадостность и равновесие.

Близнецы: гороскоп на 20 июля 2020 года

Опасный, напряженный день. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы или лживые обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами. Этот день может подарить вам неожиданную встречу. У мужчин-Близнецов возможны проблемы со здоровьем.

Рак: гороскоп на 20 июля 2020 года

В этот день ваши чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня. Остаток дня проведите вместе с детьми.

Читайте также Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в июле ожидает судьбоносная встреча Лев: гороскоп на 20 июля 2020 года

День нравственного очищения, духовных исканий и сосредоточения на философских проблемах. Любая работа, требующая активных действий, или свойственная вам решительность лягут на плечи тяжким грузом. Хорошо проявлять милость, великодушие, покровительство. Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать жесткие решения.

Дева: гороскоп на 20 июля 2020 года

Вероятно, интересы детей или близких родственников потребуют от вас завтра внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми. Проявите мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе.

Весы: гороскоп на 20 июля 2020 года

День соблазнов и искушений. Может случиться так, что завтра вас ждет увлекательное мероприятие, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как все приключения, которые вас ожидают, закончатся благополучно.

Скорпион: гороскоп на 20 июля 2020 года

День кармического воздаяния. События прошедшего лета могут серьезно повлиять на ваше настроение и здоровье. Благоприятное решение важных опросов и благополучный исход дела принесут спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Возможно, появятся новые надежды и планы. Завтра лучше отдыхать или заниматься только привычной для себя домашней работой.

Стрелец: гороскоп на 20 июля 2020 года

Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок - неблагоприятное сочетание планет может привести к серьезным финансовым потерям.

Козерог: гороскоп на 20 июля 2020 года

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Скорее всего именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Сны обычно исполняются. Бездна, пропасть, овраг во сне - неприятность от женщины.

Водолей: гороскоп на 20 июля 2020 года

День связан с иллюзиями, самообманом. Регрессивное движение Меркурия указывает на опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно новое кратковременное увлечение. Не стоит слепо доверять партнерам.

Рыбы: гороскоп на 20 июля 2020 года

Вас ожидает спокойный и гармоничный день. Рекомендуется трезво оценить ситуацию и сделать необходимые выводы. Рыбы получат возможность благополучно выйти из череды проблем. Благоприятно налаживание быта, физический труд на дачном участке. Если у вас есть животные, то уделите им большую часть свободного времени.

Гороскоп подготовлен по материалам сайта supercook.ru.

Лунный календарь на июль 2020

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