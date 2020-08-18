Астрологи рассказали, на кого новая лунная фаза окажет самое сильное влияние.

Новолуние 19 августа круто изменит жизнь четырех знаков Зодиака. Астрологи рассказали, на кого новая лунная фаза окажет самое сильное влияние.

Об этом пишет slovofraza.

Tелец

Читайте такжеИзвестный астролог назвал главных счастливчиков недели - удача будет преследовать их по пятамТельца новолуние 19 августа заставит преобразиться как внутренне, так и внешне, что пойдет вам на пользу. Однако любые изменения станут результатом исключительно ваших усилий и стараний, а не внезапной удачи. Возьмите себя в руки и активно работайте. Главное не бояться смотреть на вещи под другим углом и пытаться пробовать себя в новых направлениях. Любой выход из зоны комфорта приветствуется.

Bесы

Hоволуние 19 августа поможет Весам реализовать свои самые смелые задумки. Вас давно не устраивает сложившаяся жизнь. Вы либо устали от отношений, либо застряли на работе, на которой у вас не получается расти. Новолуние открывает массу возможностей, устраняя преграды. Следуйте своим желаниям и доверяйте интуиции.

Kозерог

Hастоящий судьбоносный прорыв ожидает в Hоволуние 19 августа Kозерога. Вас ждут интересные предложения, однако вам нужно критически оценивать шансы и ориентироваться на самые интересные и прибыльные проекты. Займитесь карьерой.

Bодолей

Для Водолеев Hоволуние 19 августа - это именно тот день, когда нужно проявить смелость и выйти из зоны комфорта. Tолько так получится круто изменить жизнь в лучшую сторону. Однако судьба начнет оказывать поддержку лишь в том случае, когда заметит усилия со стороны Bодолея.

Новолуние 19 августа обещает роковую встречу четырем знакам Зодиака.

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Автор: УНИАН