У четырех знаков Зодиака в новолуние 19 августа наступит переломный момент - астрологи

Новолуние принесет Овну непростые испытания. Это сложный период, когда судьба намеренно отправляет в вашу сторону трудности и проблемы.

У четырех знаков Зодиака в новолуние 19 августа наступит переломный момент.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Новолуние принесет Овну непростые испытания. Это сложный период, когда судьба намеренно отправляет в вашу сторону трудности и проблемы. Однако если в Новолуние вы будете максимально гибким и дипломатичным, все закончится хорошо.

Hепростым Hоволуние 19 августа окажется и для знака Зодиака Близнецы. Представителям знака стоит сдерживать свои эмоции, чтобы не провоцировать конфликты с окружающими.

Лев

Hовая фаза Луны окажется весьма неплохим периодом для Льва. Новолуние сулит Львам новые возможности и перспективы. Все что от вам требуется, это внимательно смотреть по сторонам и не упустить свой шанс на лучшую жизнь.

Скорпион

Для Скорпиона Новолуние станет началом сложного периода. Однако важно благодарить за каждое испытание, потому что все они благоприятно влияют на ваш характер. Если Скорпион проявит силу воли и не опустит руки, то в ближайшем будущем вам крупно повезет. Получится реализовать масштабный проект и заполучить желанную руководящую должность.

Новолуние 19 августа круто изменит жизнь четырех знаков Зодиака.

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Автор: УНИАН