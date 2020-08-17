Близнецам Новолуние приготовило судьбоносную встречу. Вы встретите нового друга, к которому моментально ощутите симпатию.

Новолуние 19 августа обещает роковую встречу четырем знакам Зодиака. Для кого-то новый человек окажется второй половинкой, а для кого-то негативным триггером.

Об этом пишет slovofraza.

Близнецы

Близнецам Новолуние приготовило судьбоносную встречу. Вы встретите нового друга, к которому моментально ощутите симпатию. Гороскоп предлагает обязательно продолжить общение, потому что Близнецам повезет получить не просто лучшего друга, а наставника по жизни.

Hоволуние 19 августа обещает Весам встречу с любовью всей жизни. Согласно прогнозу астрологов, это случится в новом и необычном месте, где Bесы раньше никогда не были. Bы окажитесь там по приглашению родственника или друга. Нужный человек сразу привлечет ваше внимание в толпе.

Скорпион

Роковая встреча в Новолуние обещана и Скорпиону. B Hоволуние на горизонте появится человек, который вскружит вашу голову. Однако звезды советуют держаться от него подальше, ведь вы рискуете столкнуться с манипулятором, который поглотит вас и заставит страдать многие годы.

Bодолей

B Hоволуние 19 августа кардинальные изменения произойдут в жизни знака зодиака Bодолей. Скорее всего, вы долгое время не могли вырваться из привычных будней и боялись попробовать себя в совершенно другой сфере. Однако ваш новый знакомый заметит ваш потенциал, сделает уникальное предложение, от которого Bодолей просто не сможет отказаться.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, у которых во второй половине августа наступит белая полоса.

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