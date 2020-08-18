цей матеріал доступний українською

Новолуние 19 августа: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

06:34, 18 августа 2020
Астрология
119 0
Новолуние 19 августа 2020 / фото ua.depositphotos.com

Читайте такжеАстрологи назвали самые злопамятные знаки Зодиака

Новолунием называется день, когда старая Луна уже отбыла, а новая только вскоре должна появиться. Обычно в этой фазе увидеть ее невозможно, ведь в это время Луна очень близка к Солнцу на небесной сфере и при этом расположена к нам ночным боком. Видимой для человеческого глаза она станет только после своего рождения.

УНИАН расскажет Вам об особенностях новолуния и что лучше делать в этот день.

Новолуние в июле: когда, дата

Новолуние наступит 19.08.2020 в 5:42. Это будет 1-й лунный день в лунном календаре. Месяц будет находиться в знаке зодиака Дева. Процент освещенности Луны составляет 0%. Луна взойдет в 4:51, а зайдет в 20:37.

Особенность августовского новолуния

Луна в знаке Дева. 19 августа - день малоэффективный как для индивидуальной, так и для коллективной работы. Не стоит в этот период браться за новые рабочие проекты, обучение или интересное хобби. Луна будет мешать воплощению замыслов и заставлять сильно нервничать. Следует отложить такие планы на потом и сосредоточиться на текущих задачах.

В целом новолуние в Деве поднимет такие темы, как работа над собой, альтруизм, наведение порядка среди хаоса, очищение разума и духа, анализ, саморазвитие и служение людям.

Что делать в новолуние 19 августа

Новолуние - что это значит / фото ua.depositphotos.com

Рождение новой Луны крайне негативно сказывается на человеческом организме. Так, 19 августа 2020 года лучше провести в одиночестве, осуществить самоанализ и оценку прошлых поступков или составить планы на будущее.

Читайте такжеТри знака Зодиака поджидает карьерный успех - Глоба

Пережить неблагоприятное влияние Луны на организм в этот день помогут очистительные процедуры. Если в планах сесть на диету, то время для этого самое подходящее. 19 августа - идеальный день для очищения организма, голодания и просмотра рациона питания.

Также астрологи советуют в этот день заняться уборкой в доме, избавиться от некоторых вещей, при этом наведя порядок в мыслях.

Что нельзя делать в новолуние 19 августа

Как провести день 19 августа 2020 / фото ua.depositphotos.com

Новолуние - день с переменной энергетикой, что, в свою очередь, влияет на настроение и мироощущение. Поэтому с самого утра следует отбросить негативные мысли и настроиться на позитив, чтобы сутки прошли с пользой для личного развития и благополучия.

Жизненные силы в это время не на высоте, поэтому нужно избегать перегрузок и не начинать новые, особо рискованные дела.

Кроме того, не стоит в день новолуния отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Знак Дева не оценит такого отношения к людям, может даже наслать из-за этого неприятности.

Новолуние в августе: что ждет знаки Зодиака 19 августа

Гороскоп на 19 августа 2020 / фото ua.depositphotos.com

Овен: гороскоп на 19 августа 2020

Следует избегать активных физических нагрузок и коллективных мероприятий, вместо этого стоит сконцентрироваться на положительных мыслях, забыть об обидах или уязвленном самолюбии. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Звезды предупреждают мужчин-Овнов о возможном скором завершении романтического увлечения.

Телец: гороскоп на 19 августа 2020

Вероятно, в этот день придется отдавать и снова брать долги, заниматься поисками новых заработков или помогать близким родственникам. Возможны проблемы с окружающими. Астрологи советуют уединиться и временно отстраниться от окружающего мира. Также возможны небольшие проблемы со здоровьем.

Близнецы: гороскоп на 19 августа 2020

Способности, интуиция и жизненный потенциал в этот день будут на высоте. Улучшатся супружеские отношения. Возможны проблемы с дальним окружением, но все благополучно разрешится, если действовать обдуманно и осторожно. Вечером 19 августа вероятны небольшие осложнения со здоровьем.

Рак: гороскоп на 19 августа 2020

В этот день раз за разом будут о себе напоминать нерешенные проблемы и побуждать к решительным действиям. В отношениях с близкими, возможно, назреет конфликтная ситуация. Во вторую половину дня лучше заняться любимым делом.

Лев: гороскоп на 19 августа 2020

Хороший день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Астрологи предупреждают, что плохая весть или общение с недоброжелателем могут изменить ситуацию или вызвать нервный срыв.

Читайте такжеИзвестный астролог назвал главных счастливчиков недели - удача будет преследовать их по пятам

Дева: гороскоп на 19 августа 2020

В этот день, вероятно, придется решать домашние хлопоты или проблемами личного характера. Все удачно закончится, если действовать обдуманно и без спешки, обдуманно. Плохая весть может довести напряжение до предела. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.

Весы: гороскоп на 19 августа 2020

День располагает к покаянию, нравственному очищению и получению информации. Следует избегать любой деятельности, связанной с махинациями. Время также неудачное и для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Вечер лучше провести в кругу семьи или близких людей.

Скорпион: гороскоп на 19 августа 2020

Удачное время для активной деятельности, освоения новой профессии. Просьба о любой финансовой поддержке в этот день может быть удовлетворена. Отличное время для творческих людей. В целом астрологи призывают проявлять сдержанность, не идите напролом - и задуманное удастся осуществить.

Стрелец: гороскоп на 19 августа 2020

Возможные проблемы, которые возникнут с соседями или дальними родственниками, благополучно разрешатся. Вечером лучше уединиться и временно отстраниться от окружающего мира. Сон исполнится.

Козерог: гороскоп на 19 августа 2020

День удачен для общения, новых знакомств, путешествий или приема гостей. В этот день возможна неожиданная весть, которая заставит Вас пересмотреть планы на ближайшие дни. Если этой ночью видели сон, который уже снился раньше, то значит - он осуществится.

Водолей: гороскоп на 19 августа 2020

Не лучшее время для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет эффективно решить все хозяйственные дела. Опыт друзей и близких пригодится.

Рыбы: гороскоп на 19 августа 2020

Личные проблемы, вероятно, удастся успешно решить. Некоторые Рыбы смогут осуществить те мечты, которые не покидали их в течение всей жизни. Не стоит поддаваться эйфории и не следует принимать поспешные, необдуманные решения. Многие представители знака Зодиака проявят гостеприимство и почувствуют комфорт в кругу старых и верных друзей.

Лунный календарь на август 2020

vedmochka.net

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Луна#лунный календарь