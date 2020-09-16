Для представителей трех зодиакальных созвездий в день новолуния 17 сентября Вселенная, по прогнозам астрологов, откроет врата финансовой успешности.
Для кого же счастливые изменения будут наиболее значимыми и яркими, рассказывает МК.
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Близнецы
Близнецам астрологи советуют довести все начатые дела до финиша – они имеют все шансы стать результативными и пополнить кошелек неплохими деньгами. Но не принимайте поспешных решений!
Лев
Новолуние откроет Львам дорогу к дополнительным источникам дохода, к созданию собственного бизнеса и профессиональным победам. Все запланированные Львом проекты будут обязательно успешными. Но работать над ними нужно в команде.
Дева
Дев ждет по-настоящему удачный период: денежные подарки судьбы и удачные профессиональные проекты гарантированы. Заводите полезные связи, а главное – ощутите наконец в полной мере себя хозяином своей судьбы!
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