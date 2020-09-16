Период новолуния удачен для достижения давних карьерных целей.

В четверг, 17 сентября, на небосводе появится новая Луна. Оно пройдет под знаком Зодиака Девы.

Что нужно сделать в новолуние 17 сентября

Проявить упорство в достижении целей

Период новолуния удачен для достижения давних карьерных целей. Верьте в свои силы и не отвлекайтесь на второстепенные дела, строго соблюдайте правила и не плетите интриг, пишет slovofraza.

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Лунная Дева сосредоточена на перспективах, поэтому под ее началом 17 сентября многим удастся сделать что-то важное для своего будущего. Четко обозначьте свои краткосрочные цели.

Оплатить счета, квитанции, долги

Дева - знак порядка, поэтому если у вас имеются задолженности, стоит погасить хотя бы их часть. Это касается как финансовых долгов, так и кармических.

Помочь близким

Служение другим - главная потребность знака Зодиака Дева. Новолуние в Деве подводит нас к тому, что через служение людям мы можем стать сильнее, научится видеть суть вещей, пробудить в себе вдохновение и жизнелюбие.

Что нельзя делать в новолуние 17 сентября

Начинать новые проекты

В новолуние опасно заниматься реализацией новых целей. Попридержите их до следующих дней. Влияние Новолуния может вызвать хаос в делах, сорвать договоренности и сделки, спутать карты, повести не тем маршрутом. Достигнуть ожидаемого результата будет практически невозможно. Астрологи советуют найти приоритетные дела и доделывать то, что уже было начато.

Устраивать бардак в квартире, делах и мыслях

Проект, растянутый на месяц вместо обещанной недели, не повешенная настенная полка, которая не дает покоя уже второй месяц, и прочие мелочи указывают на внутренние блоки, а также сильно давят на психику. 17 сентября под чутким присмотром Девы каждый может вернуть себе контроль над своей жизнью, разгрузив постоянно пополняющийся список дел.

Доверять малознакомым людям

Новолуние — опасный день с точки зрения энергетики, поэтому очень важно быть максимально осторожными в общении с окружающими. Есть риск попасть под влияние энергетического вампира, манипулятора или шарлатана.

Игнорировать детали и скрытые подтексты

Главная опасность 17 сентября — пойти против Девы, утратив контроль над собой и происходящим. Важно всему уделять повышенное внимание, не отрываясь от реальности. Отрешенность от деталей в такой день может сыграть против вас, став причиной иррациональных поступков и опасных решений.

Новолуние наступит 17.09.2020 в 14:01. Это 29-й лунный день в лунном календаре. Луна находится в знаке Зодиака Дева. Процент освещенности Луны составляет 0%. Луна взойдет в 5:21, а зайдет в 19:14.

Для людей период новой Луны связан с резкими изменениями настроения, стрессами и депрессией. Хотя в эти дни мы как бы сбрасываем весь груз прошлого месяца по лунному календарю и готовы двигаться дальше.

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Автор: УНИАН