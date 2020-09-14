Что означает первое осеннее новолуние и как лучше всего провести этот день, расскажет УНИАН.

Уже через несколько дней, 17 сентября 2020 года, наступит очередное новолуние, которое пройдет под знаком Зодиака Девы.

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Новолуние (новая Луна) – это период, когда рассмотреть ночное светило на темном небе практически невозможно, ночи темные и безлунные. В это время Луна, Солнце и Земля находятся на одной прямой, и ночное светило развернуто неосвещенным боком. Принято считать, что такой период длится около суток.

Для людей в период новолуния связан с резкими изменениями настроения, стрессами и депрессией. Хотя в эти дни мы как бы сбрасываем весь груз прошлого месяца по лунному календарю и готовы двигаться дальше.

Новолуние в сентябре 2020: когда, дата

Новолуние наступит 17.09.2020 в 14:01. Это 29-й лунный день в лунном календаре. Луна находится в знаке Зодиака Дева. Процент освещенности Луны составляет 0%. Луна взойдет в 5:21, а зайдет в 19:14.

Особенность сентябрьского новолуния

Этот лунный день находиться под покровительством знака Зодиака Дева. Благоприятное время для любой кропотливой работы и решения сложных вопросов, требующих серьезного, вдумчивого подхода.

Успех будут иметь любые финансово-кредитные операции, инвестиции в новое дело, посреднические услуги, торгово-закупочная деятельность и операции с недвижимостью. Удачный день для тех, кто учится, повышает квалификацию и занимается самосовершенствованием.

17 сентября может возникнуть непреодолимое желание навести порядок дома или на работе. Сопротивляться бесполезно, поскольку Дева все равно возьмет свое. Лучше поддаться порыву, взять ведро и швабру и навести чистоту в своем жизненном пространстве.

Что можно делать в новолуние 17 сентября

Период новолуния, по утверждению астролога, является прекрасным временем для изменений. Можно браться за воплощение давней мечты или начинать новое дело. Новолуние – благоприятный момент для радикальных решений, а также для отказа от вредных привычек.

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Любые изменения в своей жизни лучше всего делать именно во время новолуния. Новая Луна способствует детальному самоанализу и поиску внутренней гармонии.

В период новолуния повышается активность обменных процессов, жидкость хорошо всасывается через кожу и равномерно распределяется по телу. Поэтому следует провести процедуры очищения организма, принимать теплые целебные ванны с морской солью и ароматическими маслами. Идеальное время для избавления от вредных привычек.

Что нельзя делать в новолуние 17 сентября

Это довольно сложный день - жизненный тонус организма снижается, могут проявиться хронические заболевания. Есть вероятность травм, изменений в поведении и настроении.

В это время некоторые люди особенно переживают одиночество, подвергаются пессимистическим настроениям. Астрологи советуют, что 17 сентября не стоит слишком углубляться в себя, подвергаться апатии и всерьез воспринимать негативные мысли.

Период новолуния нужно провести в социуме, как можно больше общаться с близкими и приятными людьми. День лучше провести за решением только самых необходимых жизненных вопросов, гнать от себя плохие мысли.

Новолуние в сентябре: что ждет знаки Зодиака 17 сентября

Овен: гороскоп на 17 сентября 2020 года

Невероятно гармоничный, насыщенный справедливостью день. Все торговые соглашения будут увенчаны успехом. Общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит укрепить финансовое положение или создать стартовую площадку для будущих успехов. Вероятно, в этот день повезет решить некоторые проблемы в личной жизни.

Телец: гороскоп на 17 сентября 2020 года

День обещает быть благоприятным во многих отношениях. Несколько улучшится финансовое положение: возможны выигрыш, возврат долга или выгодная покупка. Венера улыбнется женщинам-Тельцам. Что касается мужчин, то возможны командировки или деловая встреча, которая приведет к небольшим, но перспективным изменениям.

Близнецы: гороскоп на 17 сентября 2020 года

Отличный день для активного отдыха, физических нагрузок и прогулок. Смело можно браться за наведение порядка в бумагах, делах, начала ремонта или благоустройства. Удачными будут все покупки, кроме металлических изделий и домашних животных. Вечер хорошо провести у камина или при свечах.

Рак: гороскоп на 17 сентября 2020 года

День в целом успешный, благоприятный для решения различных деловых проблем и получения значительных доходов или гонораров. Астрологи также советуют, постараться сохранять спокойствие на пути к победе и успеху, несмотря на все перипетии и сложности.

Лев: гороскоп на 17 сентября 2020 года

Все проявленные в этот день таланты и способности не останутся незамеченными. А общение с друзьями, родственниками или неожиданное известие могут дать старт для будущих профессиональных или финансовых успехов. Есть большая вероятность, что удастся решить некоторые проблемы в личной жизни.

Дева: гороскоп на 17 сентября 2020 года

Это гармоничный день, благоприятный для отдыха, развлечений и совместных мероприятий. Благодаря друзьям, родственникам или партнерам есть вероятность укрепить финансовое положение или создать стартовую площадку для будущих успехов. День стоит посвятить решению проблем в личной жизни, укреплению здоровья и духовного развития.

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Весы: гороскоп на 17 сентября 2020 года

День наполнен духовной нерешительностью и сомнениями, а также негативным воздействием со стороны. Лучше провести его дома, в кругу семьи. Негативные тенденции помогут снизить скромность и высокие моральные качества. Полезными будут прогулки на свежем воздухе, а также время препровождения возле костра, ужин при свечах.

Скорпион: гороскоп на 17 сентября 2020 года

Можно браться за серьезные деловые переговоры, подписание важных договоров, начинать поездки в интересах бизнеса. Астрологи советуют использовать все возможности для достижения успеха во всех начинаниях. Здоровье и работоспособность в этот день будут находиться на высоте.

Стрелец: гороскоп на 17 сентября 2020 года

Духовное преображение, милость, преодоление сомнений - этим характерен будет день. Есть вероятность повысить авторитет или улучшить финансовое положение благодаря практическому подходу к делу, рациональному использованию энергии, прекрасной организация дела или работе в коллективе.

Козерог: гороскоп на 17 сентября 2020 года

Общение с друзьями, родственниками или партнерами, вполне возможно, позволит в ближайшее время укрепить финансовое положение. Что касается личной жизни, то здесь стоит следить за развитием событий и не выпускать инициативу из собственных рук, ведь могут быть достигнуты желанные результаты.

Водолей: гороскоп на 17 сентября 2020

Сложный день, когда возможны разрушения, катастрофы, аварии. Астрологи советуют быть очень внимательными, не давать детям полную свободу действий, позаботиться о старшем поколении родственников. Тяжелые последствия в этот день могут иметь болезни, а сны несут негативную информацию.

Рыбы: гороскоп на 17 сентября 2020 года

Время подведения итогов и отработки кармических долгов. Возможно даст о себе знать назревший негативный процесс в общественной жизни. Это может сказаться и на личной жизни Рыб. Велика вероятность разрывов или трансформации отношений. В этот день будут беспокоить тяжелые предчувствия, рекомендуется посещение храма.

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Автор: Алина Вишневская