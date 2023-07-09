С понедельника они поймут, что у них началась черная полоса.

Астрологи составили гороскоп на следующую неделю (с 10 по 16 июля) и рассказали, что представителям трех знаков Зодиака стоит готовиться к проблемам. Они станут главными неудачниками, эти семь дней принесут лишь неудачи и огорчение. Кому стоит готовиться к испытаниям - читайте ниже.

Близнецы

Астрологи сулят Близнецам тотальное невезение. С понедельника в их жизнь ворвется настоящий ураган, который принесет массу мелких проблем. Они могут выбить почву у вас из-под ног. Постарайтесь сохранить равновесие.

Близнецам стоит пройти эту проверку на прочность с достоинством. Вы можете справиться со всеми проблемами, если научитесь держать себя в руках. Не злитесь на весь мир, а принимайте все события с пониманием, что это - ценный урок.

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Дева

Девам придется понять, что поражение приносит лишь огорчение. Вы проиграете во многих спорах и не сумеете доказать свою правоту. На работе вас попытаются унизить, это больно ударит по самооценке. Если вы поймете, что ваше терпение на исходе - защищайте себя изо всех сил.

Не давайте себя в обиду. Даже если вам покажется, что из-за этого вы потеряете работу. Девам стоит дать отпор всем, кто считает их слабыми. Вы заслуживаете уважения, а потому боритесь за свое счастье.

Скорпион

Астрологи считают, что Скорпионы сильно пострадают из-за своего характера. Неудачи буквально захлестнут вас со всех сторон. Особенно может пострадать сфера личной жизни.

Скорпионам нужно готовиться к тому, что им выскажут все претензии. Вы услышите много неприятных слов. Отнеситесь к критике с пониманием. Вы сможете все исправить и наконец-то "призвать" в свою жизнь белую полосу везения, если примите ошибки и начнете их исправлять.

Напомним, ранее астрологи назвали счастливчиков первой половины июля по знаку Зодиака.

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