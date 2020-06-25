Овнам второй месяц лета принесет много проблем.

Астрологи назвали "лузеров" месяца по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеИзвестный астролог назвал три знака Зодиака, на которых в июле свалится внезапное богатствоОвнам второй месяц лета принесет много проблем. Они могут стать вялыми, снизится их продуктивность в работе и бизнесе, пропадет энтузиазм в любви. Самый неблагоприятный период для Овнов — начало месяца. Если придется вливаться в какие-то новые дела и проекты, то лучше делать это максимально осторожно. В противном случае можно нажить себе новых проблем и врагов. Но постепенно негатив планет и звезд станет спадать, а у Овнов станут появляться силы и возможности.

Лев

У Львов начало июля будет очень сложным. С 6 числа энергетическая обстановка улучшится: звезды и планеты медленно начнут входить в гармоничное взаимодействие. В конце месяца они тоже войдут в диссонанс на пару дней, так что лучше не планировать ничего грандиозного на 30 и 31 число. Выделить какую-то главную сферу для Львов нельзя. Им будет улыбаться удача почти весь этот месяц во всех их новых и старых делах. Самое главное — не гнаться за двумя зайцами, а просто стараться последовательно решать свои проблемы. Спешка — худший враг успеха для представителей этого Знака в июле.

У Дев в июле ожидаются постоянные срывы планов, из-за чего может ощущаться упадок сил и настроения. Астрологи советуют заботиться о себе и ознакомиться с тем, как быстро восстанавливать энергию и силы. Чередование работы и отдыха поможет Девам не попадать в неприятные ситуации и быть максимально продуктивными в каждый день июля. Будут сложности, но справиться с ними можно будет при помощи выдержки и осторожности. Нужно обдумывать каждый свой шаг, не рискуя. Особенно плохо риски скажутся на финансовой сфере, так что крупные покупки желательно совершать совместно с кем-то и не позволять себе влезать в долги. Месяц полезен для начала ремонта, смены обстановки.

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